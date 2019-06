La Nazionale centramericana aveva appena perso 4-0 contro il Costarica nella Gold Cup, ma i tre avevano deciso di festeggiare lo stesso... in buona compagnia.

20/06/2019 17:46 | aggiornato 20/06/2019 17:51

La partecipazione alla Gold Cup - il torneo per le rappresentative CONCACAF, cioè dell'America centrale e settentrionale - non porta decisamente fortuna alla Nazionale del Nicaragua che qui non ha mai vinto nemmeno un incontro dal 1967, quando riuscì a classificarsi al sesto posto, la sua migliore prestazione di sempre.

E non è cominciata nel migliore dei modi nemmeno l'edizione 2019 che si sta svolgendo in questi giorni, spalmata in tre paesi differenti: Stati Uniti, che ospitano la gran parte dei match e per questo hanno dovuto declinare insieme al Messico l'ormai consueto invito da parte degli organizzatori della Copa America, Costarica e Giamaica.

Nella notte, ora italiana, di domenica, infatti, la rappresentativa guidata da Henry Duarte è stata sonoramente sconfitta a San José dai padroni di casa del Costarica. Padroni di casa ma anche del campo, perché il match è finito 4-0, con netto possesso palla da parte di Campbell e compagni che, oltretutto, hanno legittimato il successo con ben 7 tiri nello specchio della porta contro uno soltanto subito.

Nicaragua contro Costarica: Flores in contrasto sull'ex Arsenal e Frosinone Joel Campbell

Nicaragua: via tre giocatori sorpresi con prostitute

Una sconfitta pesante e senza appello, arrivata per giunta contro i rivali storici - il rapporto, per capirci, è un po' come quello che abbiamo noi con i cugini francesi - che ha gettato nello sconforto tifosi, staff e giocatori. Non tutti a dire la verità, visto che tre di loro pare avessero deciso di festeggiare ugualmente con l'allegra compagnia di altrettante prostitute. Informato dalla security dell'albergo che Carlos Montenegro e Carlos Chavarria, il più... fresco perché partito dalla panchina, avevano fatto entrare nella struttura ragazze diciamo non autorizzate, il ct Duarte ha deciso di fare il giro di tutte le stanze, come ha raccontato ai media:

In quella di Marlon Lopez c'era una ragazza che stava uscendo dalla doccia. Erano le due di notte, così gli ho detto di continuare pure a far festa ma che, una volta finito, poteva pure fare le valigie e tornarsene a casa.

Resumen del Partido presentado por Tequila Camarena@fedefutbolcrc debutó en Copa Oro con una victoria de 4-0 sobre @Fenifutnica #CRCvNCA #EstoEsNuestro pic.twitter.com/T9tQuhtxuJ — Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 17, 2019

Successivamente è intervenuta la Federazione nicaraguense che ha deciso di usare il pugno di ferro e ha comunicato ufficialmente che Lopez, Montenegro e Chavarria erano stati espulsi dal ritiro "per grave violazione disciplinare". Ora la situazione si fa ancora più difficile per la Nazionale del Nicaragua che proseguirà la Gold Cup con soli 20 giocatori. I ragazzi di Duarte affronteranno nelle prossime ore l'altra capolista Haiti e lunedì la rappresentativa di Bermuda.