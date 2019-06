Le liti tra Paul e Harden non si sono risolte, il Barba ha rifiutato la tregua e così Paul ha chiesto la cessione inguaiando i Rockets.

di Simone Mazzola

Sono appena terminate le NBA Finals e i Toronto Raptors hanno festeggiato il loro primo titolo della storia con una parata che ha visto fermarsi un intero stato. L’affluenza è stata incredibile, la voglia di festeggiare pure, ma il giallo dei colpi di pistola sparati dall’interno della folla ha reso questo momento di festa dal sapore agrodolce. Giovedì notte è tutto apparecchiato per un draft che, seppur scontato nella prima posizione, potrebbe riservare sorprese (come al solito) nella altre scelte, ma è già il mercato a tenere banco in ottica free agency e trade.

Dopo Anthony Davis ai Lakers, operazione già promessa da tempo e solo da ratificare nella sostanza, i Pelicans potrebbero fare la voce grossa in sede di draft, ma anche in ottica trade avendo una golosissima quarta pick acquisita dai gialloviola da scambiare, si dice, per Bradley Beal. I Celtics si stanno preparando invece a un vero e proprio terremoto con Kyrie Irving accostato a qualsiasi squadra che non vesta biancoverde e in particolare i Nets, mentre Al Horford ha ufficialmente rifiutato la player option da 30 milioni per sondare la free agency. A quanto pare Big Al vorrebbe un cospicuo quadriennale non in linea con la triennale offerta di Ainge.

In attesa di sapere quanto gli infortuni di Klay Thompson e Kevin Durant possano incidere sulla free agency imminente, la notizia della giornata arriva da Houston che, da antagonista principale dei Warriors negli ultimi due anni sembra a un punto di svolta. Le continue voci di coesistenza sempre più complicata tra Chris Paul e James Harden sono venute fuori prepotentemente e dalle ultime indiscrezioni si è arrivati alla notizia che CP3 avrebbe richiesto la trade alla società per incompatibilità insanabili con il leader James Harden: "O lui o me". Queste sarebbero state le parole di Paul al front office, chiaramente già sapendo quale sarebbe stata la risposta.

La stella ha chiesto la cessione

NBA: Paul ora è una doppia zavorra

Dopo essere andati a un passo, o forse per meglio dire a un muscolo, dalle NBA Finals nella scorsa stagione, i Rockets hanno (in un certo senso) dovuto rinnovare Paul alle sue condizioni, che erano già allora insindacabilmente svantaggiose per i texani dovendosi legare per quattro anni e 160 milioni a un giocatore che ha conclamati problemi fisici e interpreta un basket catalizzante, oltre ad avere un carattere che non ha mai nascosto lati oscuri. Nonostante questo sembrava bastasse poco a D’Antoni per fare il colpo e invece quest’anno, nonostante gli acciacchi dei Warriors e la presenza di Paul è stato fatto un passo indietro che ha incrinato qualcosa.

Dopo la sconfitta contro Curry e compagni sono uscite voci insistenti su una difficoltà di rapporti tra Harden e Paul che affondava le radici già all’interno della stagione regolare. Alcune gestioni dei quarti periodi nella serie contro Golden State avevano lasciato più perplessi che persuasi e nel momento in cui non arrivano i risultati per il secondo anno consecutivo, le tensioni aumentano e si arriva all’attuale punto di non ritorno.

Paul chiama, Harden non risponde

Il video che ritrae le due stelle in atteggiamenti concitati durante i playoff non era ovviamente passato inosservato e il fatto ha probabilmente diviso lo spogliatoio dei Rockets con i protagonisti che non si sono parlati per più di un mese dopo la fine della stagione. Si poteva pensare a una successiva distensione ma, a quanto riportato da Yahoo Sports, Chris Paul ha provato più volte a ricucire contattando il compagno, venendo ignorato sistematicamente da chi non ha mai voluto nemmeno ricevere la mano in gesto di pace. Da qui il definitivo crack.

La situazione dimostra che Chris Paul non è un compagno facile con cui dividere lo spogliatoio, ma dall’altra parte anche Harden, se sono vere le indiscrezioni, dimostra di non aver capito quanto poco sia stato il gap che distanziasse questa squadra dai Warriors e quanto le delusioni cementino la voglia di un gruppo di inseguire la vittoria. Il problema ora rimane come liberarsi di Paul in uno scambio, perché se già solo l’entità del contratto mescolata allo storico clinico fossero un problema, pensare di scambiarlo sapendo che sostanzialmente è un separato in casa svilisce ulteriormente il suo valore rendendolo un prezzo molto caro da pagare in sede di contrattazioni. In sostanza la firma di questo contratto, unito agli insuccessi nel momento topico, rischiano di compromettere il presente e il futuro neanche tanto prossimo dei Rockets in una NBA che in questi casi è spietata nel punire le scelte sbagliate.