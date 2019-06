Con un video postato sui proprio canali social, il club azzurro ha mostrato le immagini di alcuni tifosi per le strade della città che dicono la loro sull'approdo di Sarri sulla panchina della Juventus. E in pieno stile partenopeo, gli auguri ironici si sprecano, in barba alla scaramanzia.

