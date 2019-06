Continuano le indagini relative alla scomparsa dell'attaccante argentino, scomparso insieme al pilota durante il volo che avrebbe dovuto portarlo a Cardiff. L'arrestato è stato successivamente rilasciato ma resta indagato.

20/06/2019

Possibile svolta nelle indagini che riguardano la morte di Emiliano Sala, il centravanti argentino scomparso tragicamente a gennaio mentre raggiungeva l'Inghilterra per unirsi al Cardiff: la polizia del Dorset ha confermato di avere arrestato un uomo di 64 anni, la cui identità non è stata rivelata, con l'accusa di omicidio colposo. Anche se il sospettato è stato successivamente rilasciato rimane comunque indagato in merito a una morte per cui ancora non è stato individuato un colpevole.

Sala, 28 anni, è scomparso lo scorso 21 gennaio mentre sorvolava con un piccolo aereo da turismo il canale della Manica insieme al pilota David Ibbotson, 59 anni: l'attaccante argentino era appena stato acquistato dal Cardiff City, che per prelevarlo dal Nantes aveva messo sul piatto ben 17 milioni di euro, e la sua morte ha sconvolto il mondo del calcio e generato anche una triste quanto inevitabile diatriba tra i due club interessati riguardo il pagamento del cartellino.

Nei giorni immediatamente successivi alla tragedia sono partite le indagini mirate a rilevare le responsabilità nella morte del calciatore e del pilota. Adesso la possibile svolta, di cui immediatamente sono state avvisate le famiglie delle due vittime: la polizia ha confermato di avere arrestato un uomo per omicidio colposo, non rivelandone il nome e invitando chiunque a non fare speculazioni che potrebbero ostacolare il corso delle indagini.

Lo scorso 28 aprile si era tornati a parlare della morte di Emiliano Sala a causa delle foto diffuse illegalmente che ritraevano il suo cadavere all'obitorio e che hanno portato all'arresto di Sherry Bray e Christopher Ashford, che dal prossimo 10 luglio saranno sotto processo per numerosi capi d'accusa tra cui quello di aver interferito nel normale svolgimento delle indagini.

Tornando all'uomo arrestato mercoledì, è decisamente presto per dire se si tratti di una svolta vera o propria o di una normale prassi investigativa. In questo senso l'ispettore Simon Huxter ha sottolineato come le indagini siano ancora in corso e di quanto sia fondamentale sia per tutti, specialmente i media, evitare speculazioni che potrebbero finire soltanto con il rendere più difficile il delicato lavoro delle forze dell'ordine.