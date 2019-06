View this post on Instagram

Falta pouco pro UFC Greenville. Sábado vamos pra cima! Quem ai é #TeamMoicano? Oss 🇧🇷🔥 - Only a few days until UFC Greenville. On Saturday we don't look back! Who's with me?? Oss 🇺🇸🔥 - #ufc #renatomoicano #ufcbrasil #moicanovskoreanzombie #ufcgreenville #mma #brazilianfighter #mmafighter #moicanoufc #focus