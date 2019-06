In UFC e più in generale nelle MMA, sono numerosi i campioni dominanti: quali potrebbero essere i fighter in grado di metterli in difficoltà?

di Giovanni Bongiorno - 20/06/2019 15:26 | aggiornato 20/06/2019 15:30

Quello delle MMA è uno sport che brucia ad una velocità molto alta, ma in questa disciplina relativamente giovane ci sono già dei campioni così dominanti da dare l'impressione di resistere da ere geologiche. Si può pensare a Jon Jones o a quello che è stato Anderson Silva nel suo periodo d'oro. A Georges St-Pierre, mai in discussione nella divisione dei pesi welter: il canadese è stato in vetta dai suoi primi giorni nelle MMA fino al giorno del suo ritiro.

I campioni di oggi hanno un vantaggio naturale rispetto a coloro che li hanno preceduti: nascono già come mixed martial artist, non hanno la necessità di mutuare un'arte marziale e di mescolarla con un'altra per risultare completi all'interno della gabbia; merito soprattutto di team all'avanguardia che hanno fatto molto per l'evoluzione dello sport, consentendo alle MMA di crescere velocemente.

Oggi esistono campioni così disciplinati ed abili da riuscire a conquistare il titolo in due diverse categorie di peso, contemporaneamente. Fatto salvo per casi come quelli di Daniel Cormier o Conor McGregor, che saliti di categoria non hanno poi fatto ritorno in quella d'origine, vi sono altri campioni come Amanda Nunes ed Henry Cejudo che paiono fermamente intenzionati a difendere entrambe le cinture e quindi il loro prestigio di campioni al di là della propria categoria di peso.

UFC 238: Henry Cejudo affonda una ginocchiata su Marlon Moraes dal clinch

MMA: quali potrebbero essere i match da incubo per i campioni più dominanti?

Premettendo che quando si cerca di prevedere l'esito di un match non si può essere del tutto al corrente circa lo stato di salute dell'atleta, la condizione ed il gameplan che il fighter intende proporre - e che quindi si rimane comunque all'oscuro di dinamiche fondamentali per poter asserire con una certa sicurezza da che parte andrà l'incontro - che tipo di lottatore potrebbe mettere in difficoltà i campioni che oggi sono più dominanti?

Per campioni dominanti ovviamente non s'intende solo coloro che detengono una cintura. Basti pensare a Tony Ferguson, che cavalca una striscia positiva di 12 vittorie consecutive, così come fece Max Holloway prima di incontrare il suo, di match da incubo, Dustin Poirier nella divisione dei pesi leggeri. Oggi, pensando a campioni come i sopracitati Jones, Nunes e Cejudo, esiste qualcuno in grado di poterli battere?

Jon Jones: è lui il vero incubo

Trovare un match da incubo per Jon Jones è davvero difficile, perché probabilmente è lui l'incubo di tutti gli altri. Un fighter che, se non avesse ricevuto le numerose squalifiche per doping, sarebbe ricordato senza ombra di dubbio come il più forte fighter di MMA ad aver mai combattuto. Jon Jones è relativamente giovane, ha 32 anni, ma ha esordito nel 2008, ed ha praticamente sempre vinto.

Nel suo curriculum figura una sola sconfitta, per squalifica, contro Matt Hamill, un match che il giovane Jon aveva dominato in lungo ed in largo. Per di più, nei rematch Jon Jones è come un cyborg: apprende dagli errori passati, non si ripete e trova il modo di risolvere il rebus in maniera se possibile più netta e decisa. È una sceneggiatura che abbiamo letto nei rematch contro Cormier e Gustafsson: un Jon Jones nel pieno della forma è quasi imbattibile. Chi potrebbe avere dunque le maggiori chance di impensierire il fenomeno di Endicott?

Difficile che il dominatore di categoria possa essere seriamente impensierito nella categoria delle 205 libbre, ma se c'è qualcuno che può farlo, quello sembra essere lo strabiliante Johnny Walker. Al contrario di suoi colleghi che sono apparsi dominanti nel record, ma a volte incapaci di mettere la parola fine all'incontro (si veda Dominick Reyes), Walker non è un fighter conservativo, tutt'altro: è un combattente da assalto. Protagonista di KO spettacolari e fulminei, che hanno riscosso grandi ovazioni, Walker è un fighter che si prende dei rischi.

Si è visto più e più volte: chi non si prende dei rischi contro Jones, difficilmente può dire la sua, si rischia di assistere a domini imbarazzanti come quelli perpetrati su Anthony Smith e Ovince St. Preux. Questo Walker lo sa ed è convinto di avere le carte in regola per battere Jones.

Jon Jones affonda un calcio circolare su Anthony Smith a UFC 235

Alto 196 cm e con un allungo di ben 208 (contro i 193 cm per 215 di Jones), Walker è l'unico a poter competere con il campione quanto a dimensioni e portata nella divisione. Il brasiliano ha uno stile caratterizzato da colpi imprevedibili e fulminei assalti frontali, riesce ad entrare ed uscire dalla guardia avversaria quasi a piacimento ed è in possesso di un colpo da KO davvero notevole. Che sia lui la nemesi di Jones? O dovremo aspettare di vedere il campione dei massimi-leggeri UFC nella divisione superiore per sperare in un match competitivo?

Amanda Nunes: la donna più forte del mondo

Anche qui, come per Jones, è difficile trovare qualcuno che realmente possa competere contro una campionessa del calibro di Amanda Nunes. A quota otto successi consecutivi e con vittorie importantissime su altre campionesse quali Valentina Shevchenko e Cris Cyborg, Amanda Nunes è considerata da addetti e pubblico come la miglior atleta mai vista nelle categorie femminili. La sua ultima sconfitta risale a UFC 178 contro Cat Zingano.

È il 2014 e la Nunes è al suo tredicesimo match da professionista. Sembrava ancora una fighter normale, ma da quel momento la brasiliana non verrà più sconfitta. Ed avendo superato praticamente ogni minaccia, mettendo il punto esclamativo con la vittoria sulla connazionale Cris Cyborg, Amanda Nunes è pronta per UFC 239, che avrà luogo alla T-Mobile Arena di Las Vegas fra meno di un mese, il 6 luglio. La brasiliana dovrà difendere il titolo dei pesi gallo dall'assalto di Holly Holm.

Boxeur d'altissimo livello per la categoria femminile, Holly Holm è una fighter praticamente completa che è già stata campionessa. Fu proprio lei la prima a mettere fine a quello che sembrava essere il regno interminabile dell'ex campionessa Ronda Rousey. Con uno stile da kickboxer caratterizzato da ottimi movimenti di busto, calci circolari veloci e potenti ed un buon controllo delle distanze arricchito dall'ottimo footwork, la Holm è anche una discreta grappler. Accettando però lo scambio in fase di grappling con Miesha Tate, non risucì a scampare ad una sconfitta last minute, regalando il sogno alla Tate. Quella rimarrà l'unica finalizzazione subita dalla Holm, capace poi di arrivare ai punti in incontri molto equilibrati contro Valentina Shevchenko, Germaine De Randamie e Cris Cyborg. Se vogliamo proprio trovarle un difetto, questo può essere rappresentato dal fatto che Holm muove raramente la testa, sopperendo a questa mancanza coi movimenti di busto, ma potrebbe essere un punto di riferimento per l'eccellente striking della Nunes.

"The Preacher's Daughter" sarà capace di tener testa alla leonessa brasiliana? UFC 239 ci darà la risposta.

Henry Cejudo: il campione olimpionico, la nuova leggenda

Henry Cejudo è una nuovissima leggenda dell'ottagono. Vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi e far seguire a questo successo non uno, ma ben due titoli in UFC, è un'impresa più unica che rara. Come se non bastasse, Cejudo è stato l'uomo a battere e concludere il dominio di Demetrious Johnson, prima di sconfiggere anche TJ Dillahsaw e Marlon Moraes. Quest'ultimo match in particolare, visto a UFC 238, ha dato modo di far capire al pubblico che tipo di fighter sia Cejudo: un combattente capace anche di subire una dura punizione nelle prime battute, per correggere il gameplan in corso d'opera e far uscire il coniglio dal cilindro sorprendendo anche gli avversari più duri.

Sconfitti i membri più rappresentativi dell'intera divisione (eccezion fatta per Joseph Benavidez, che lo batté in maniera non nettissima con verdetto di decisione non unanime nel dicembre 2016, grazie anche alla riduzione di un punto da parte dell'arbitro a seguito di un colpo basso accidentale, ndr), un match-up stilisticamente ostico e sicuramente duro per Henry Cejudo potrebbe essere rappresentato dall'ex sfidante al titolo UFC ed oggi campione dei pesi gallo Bellator e Rizin, Kyoji Horiguchi.

Il giapponese ha un incredibile record di 28 vittorie e 2 sconfitte, in UFC è stato sconfitto solo da Demetrious Johnson e conta vittorie su fighter come Darrion Caldwell (2 volte), Ben Nguyen, Hiromasa Ogikubo, Ian McCall, Shintaro Ishiwatari, Hideo Tokoro, Yuki Motoya, Ali Bagautinov e Chico Camus. In pratica, a parte Demetrious Johnson, è il peso mosca/gallo più forte che si possa trovare al di fuori di UFC in questo momento. Con uno stile caratterizzato da grande velocità e ottimo timing, Horiguchi colpisce con combinazioni veloci e precise ed è forte di un footwork rapido ed efficace. Capace di prendere le misure in maniera immediata e letale, il giapponese è uno dei più grandi talenti lasciati andare da UFC senza apparenti motivazioni valide. Un vero fenomeno di ring e gabbia, capace di dare il massimo in entrambi gli scenari. Se oggi c'è qualcuno che può impensierire il nuovo doppio campione UFC, a parte Johnson, questo è Horiguchi che, grazie alla sua completezza ed allo stile versatile e mutevole, rappresenterebbe una delle prove più dure per Henry Cejudo.