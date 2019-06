Il tecnico rossonero è sicuro di poter rilanciare l'attaccante ceco in forza alla Roma che con lui era esploso alla Sampdoria. Per la difesa si pensa a Joachim Andersen.

di Franco Borghese - 20/06/2019 12:51 | aggiornato 20/06/2019 12:56

Un'idea che intriga. E nemmeno poco. Ci ha messo poche ore Marco Giampaolo per svelare i propri piani. Appena firmato il contratto con il Milan (anche se l'accordo era stato raggiunto già nelle scorse settimane), ha parlato di calciomercato. Perché la squadra ha bisogno di rinforzi e lui ha le idee chiare a riguardo. Tanto da condividerle immediatamente con il direttore tecnico Paolo Maldini e il CFO Zvonimir Boban.

L'idea di Giampaolo è quella di sfruttare il periodo negativo di Schick per strapparlo alla Roma. Il tecnico ha già allenato l'attaccante ceco ai tempi della Sampdoria, nel momento della sua esplosione. Fra i due c'è un ottimo rapporto. In campo si capiscono, fuori si stimano. La Roma per Schick ha sborsato 40 milioni di euro, ora ne chiede circa 30. Per questo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nella trattativa potrebbe rientrare uno scambio con Patrick Cutrone. L'affare si potrebbe quindi concludere con un conguaglio di circa 15 milioni in favore della Roma oltre allo scambio di cartellini.

La trattativa di calciomercato per Schick stuzzica Giampaolo, ma sarebbe solo la ciliegina sulla torta. Attualmente le priorità sono infatti altre: a centrocampo al momento ci sono appena 5 elementi (Krunic compreso), servono quindi un regista e una mezzala. Poi c'è da sistemare la difesa con l'acquisto di un centrale di livello. Anche qui però Giampaolo ha lanciato qualche idea.

Calciomercato Milan, Giampaolo vuole Schick, Sensi e Torreira

A centrocampo Giampaolo ha chiesto Lucas Torreira, 23enne dell'Arsenal lanciato proprio dal tecnico rossonero ai tempi della Sampdoria. Il sudamericano con i Gunners gioca con continuità, ma sarebbe felice di tornare in Italia, specie se a chiamarlo fosse il suo mentore al quale è particolarmente legato. Per l'Arsenal Torreira non è incedibile, ma servono almeno 35 milioni di euro. Come regista è invece calda la pista che porta a Stefano Sensi. Il Milan ha già avviato i contatti con Riso, il procuratore del centrocampista del Sassuolo, al punto che ieri l'agente è stato a cena con l'amministratore delegato neroverde Carnevali proprio per fissare il prezzo del ragazzo. Si aspettano novità, ma Sensi per il Milan è una priorità.

Altro colpo di calciomercato può arrivare in difesa e anche qui può essere una vecchia conoscenza di Giampaolo: i rossoneri stanno infatti studiando il profilo del classe 1996 Joachim Andersen, danese in forza alla Sampdoria. Il presidente Ferrero lo valuta circa 25 milioni di euro, ma potrebbe concedere uno scontro proprio per il rapporto che lo lega a Giampaolo. Il tecnico che in poche ore a Milano ha già travolto i rossoneri di idee.