Il lottatore inglese era campione mondiale della Insane Championship Wrestling. Ancora ignote le cause del decesso.

di Redazione Fox Sports - 20/06/2019 18:17 | aggiornato 20/06/2019 18:21

Terribile notizia per gli appassionati di wrestling, in particolare per chi segue la scena britannica. È venuto infatti a mancare Adrian "Lionheart" McCallum, campione in carica della federazione Insane Championship Wrestling.

We are heartbroken to learn of the tragic death of ICW World Heavyweight Champion, Adrian ‘Lionheart’ McCallum. Adrian was a mainstay of ICW and British professional wrestling. Most importantly, he was our friend. His passing leaves a huge hole in the lives of those who knew him. pic.twitter.com/qmjnZTb5Lb — ICW (@InsaneChampWres) June 19, 2019

La compagnia con base in Scozia è una delle più importanti del Regno Unito e Lionheart era il detentore della cintura massima da più di 6 mesi. A darne l'annuncio è la stessa ICW con uno struggente messaggio in cui annuncia la scomparsa del wrestler 37enne.

Adrian McCallum è stato uno dei protagonisti della scena del wrestling britannico negli ultimi 15 anni, che proprio nell'ultimo periodo sta vivendo un considerevole boom di popolarità. Sono ancora ignote le cause del decesso, con gli account della ICW che invitano i fan a rispettare la privacy dei cari di Lionheart. Tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di tanti lottatori, anche attualmente in WWE, che lo hanno conosciuto in passato.

I always looked up to Lionheart’s professional approach to wrestling when it was far from that at the time. People like him were pivotal in the growth of a scene that has lead to so many people being able to do this for a living.



Thoughts are with those close to him. https://t.co/8WAtPTu0Il — Pete Dunne (@PeteDunneYxB) June 19, 2019

I had the pleasure of knowing Adrian McCallum for over 12 years. I got to work with him, work for him, share a lot of laughs with him & always enjoyed being around him. A truly heartbreaking day. My thoughts are with everyone who knew him, and loved him. Rest In Peace Lionheart. pic.twitter.com/AHwWXuod9f — Ligero (@Ligero1) June 19, 2019