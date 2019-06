C'era Fabio Paratici seduto al fianco di Maurizio Sarri, presentato oggi come nuovo allenatore della Juventus. Il direttore sportivo dei bianconeri ha pronunciato poche ma significative parole sul tecnico ex Napoli e sul mercato.

Sulla scelta di Sarri ha detto:

Vincere conterà esattamente come prima. Non c'è una ricetta per cui si vinca o si perda. La scelta di Sarri non è stata fatta per vincere in maniera diversa da come si faceva con Allegri. L'alchimia che si era creata con Allegri pensavamo potesse affievolirsi, non è stata una scelta dovuta al gioco o ai risultati. Il gioco non è stato centrale nella motivazione di cambiare. Crediamo che Sarri sia il miglior allenatore per la Juventus in questo momento come a suo tempo lo erano stati Conte e Allegri. Sarri ha mostrato grandi qualità, è il migliore e più adatto per allenare la Juventus. Sarri è stata la prima scelta. Quando si incontra una persona, a fare la differenza sono le parole e gli atteggiamenti. Abbiamo cercato di fargli capire da subito che lo volevamo veramente. Non abbiamo pensato all'esterno, solo all'obiettivo di arrivare a Sarri