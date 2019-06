Formula 1, caso Vettel: domani il confronto tra Ferrari e commissari

Venerdì dopo pranzo si discuterà dell'istanza di revisione presentata dalla Ferrari dopo la penalità inflitta a Vettel in Canada. C'è il comunicato della FIA.

di Matteo Bellan - 20/06/2019 14:41 | aggiornato 20/06/2019 14:41

La gara del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1 è terminata il 9 giugno, ma il risultato finale è ancora oggetto di discussioni. Infatti, la Ferrari ha deciso di esercitare il diritto di revisione contro il provvedimento dei commissari che hanno penalizzato Sebastian Vettel di 5 secondi. Una decisione che ha fatto perdere la vittoria al pilota tedesco, primo al traguardo.

La FIA ha comunicato che venerdì 21 giugno alle ore 14:15 a Le Castellet ci sarà l'udienza nella quale i commissari sportivi di Montreal incontreranno i rappresentati della Ferrari. Il tutto avverrà presso la Sala Stewards. Oggetto dell'incontro sarà, ovviamente, l'istanza di revisione presentata dalla scuderia di Maranello per dimostrare l'innocenza di Vettel nel contestato episodio del suo rientro in pista dopo l'uscita sull'erba.

La Ferrari ha deciso di attivare il right of review stabilito dall'articolo 14 del Codice Sportivo Internazionale della FIA, avendo raccolto prove delle quali i commissari non disponevano a Montreal quando hanno preso la loro decisione. Il team di Maranello auspica che i nuovi elementi possano portare alla cancellazione della penalità da 5 secondi e alla conseguente assegnazione della vittoria a Vettel.

Ferrari convocata dagli Stewards per discutere dell'istanza di revisione sul "caso Vettel"

La riunione tra i rappresentanti della Ferrari e i commissari sportivi di Montreal avverrà in un weekend in gara. Infatti, il campionato di Formula 1 fa tappa a Le Castellet per il Gran Premio di Francia 2019. La scuderia italiana sarà certamente concentrata sul far valere le proprie ragioni su quanto successo in Canada, ma al tempo stesso è focalizzata pure sulla pista.

Nel venerdì di prove libere si inizierà a capire se la SF90 potrà giocarsela con la Mercedes W10 sul circuito Paul Ricard. La Ferrari per questo fine settimana ha portato una nuova ala anteriore con l'obiettivo di avere maggiore carico aerodinamico. Questo è un aspetto sul quale in fabbrica ci si è concentrati in queste settimane, visto che la monoposto rossa ha mostrato carenze proprio in ambito di aerodinamica.

La SF90 finora ha fatto vedere di essere la più forte a livello di motore, confermandosi come la più veloce nei rettilinei. Ma ha sofferto nelle curve a medio-bassa velocità, dato che non ha abbastanza carico aerodinamico e non riesce a far funzionare bene gli pneumatici. Il team principal Mattia Binotto ha spiegato che le gomme Pirelli del 2019 sono diverse da quelle del 2018. C'è difficoltà nel mandarle in temperatura e nel mantenerle nella finestra che consente di avere l'aderenza ottimale. Si spera che la nuova ala anteriore permetta di effettuare dei progressi. Comunque anche nei prossimi GP verranno portate novità per cercare di ridurre il gap dalla Mercedes. C'è abbastanza fiducia nel box, anche se la classifica dice che la distanza dalle Frecce d'Argento è già elevata e riaprire i giochi per il titolo sarà un'impresa quasi impossibile.