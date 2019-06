Il noto giornalista sportivo commenterà anche questa edizione del titolo calcistico, affiancato dall'ex difensore del Milan.

di Massimiliano Rincione - 20/06/2019 02:00 | aggiornato 20/06/2019 02:05

Niente cambiamenti in seno alla cabina di telecronaca di FIFA 20. Come da tradizione da ormai sei edizioni, infatti, Pierluigi Pardo e Stefano Nava resteranno saldi al loro posto: stando a quanto riportato da Numero Diez i due verranno confermati, continuando il percorso cominciato già in FIFA 15. Una notizia, questa, che ha spaccato in due la comunità degli utenti: sono tanti, infatti, i videogiocatori che si sono lamentati di un commento alle volte troppo monotono, con interventi da bordocampo statici e alle volte superflui.

Una scelta ben precisa, quella di EA Sports, che negli anni ha mantenuto lo stesso standard di telecronaca e che, salvo sorprese, si prepara a fare lo stesso anche in FIFA 20: difficile, d'altronde, capire se vi saranno grosse novità nei concetti espressi dall'accoppiata di telecronisti, che più o meno variano sullo stesso registro da un paio d'anni.

Pierluigi Pardo, per chi non lo conoscesse, è uno dei giornalisti sportivi più sulla cresta dell'onda negli ultimi anni: il suo lavoro da telecronista, inoltre, è stato spesso apprezzato anche sulle reti in chiaro, come testimoniano i numerosi attestati di stima ricevuti anche attraverso i suoi profili social ufficiali. Stefano Nava, invece, è anch'egli un telecronista, ma prima di tutto è anche un ex difensore e allenatore: ex centrale di Milan, Parma e Sampdoria - tra le altre -, il classe 1969 è attualmente il tecnico dei Giovanissimi regionali A rossoneri, ed ha anche vantato una esperienza in Primavera a seguito dell'addio di Cristian Brocchi, passato alla guida tecnica della prima squadra meneghina nel 2016.

EA Sports Il banner social di FIFA 20.

FIFA 20: le telecronache del passato

Come detto, Pierluigi Pardo e Stefano Nava sono subentrati alla telecronaca di FIFA a seguito dell'addio della storica accoppiata formata da Fabio Caressa e Beppe Bergomi, passata a PES. Pardo, che proprio del titolo Konami era la voce assieme a Luca Marchegiani, passò dunque al titolo targato EA Sports rivoluzionandone il modo di raccontare le partite assieme al già citato Stefano Nava.

Una telecronaca senza dubbio più frizzante e sbarazzina, ma che regala spesso spunti soprattutto per quanto riguarda aneddoti legati ai giocatori in campo, alle squadre dei vari campionati e alle divisioni stesse. Proprio per questo, d'altronde, la community si augura un update dei contenuti in cronaca, in modo tale che i due possano spaziare ancor di più nel raccontare le varie sfumature della partita. Non resta che attendere, dunque, un paio di mesi, con FIFA 20 che ci darà modo di capire se le richieste degli utenti verranno accolte o meno.