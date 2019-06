Il nuovo terzino delle Merengues ha rischiato di non poter più giocare a causa di un problema all'anca quando era adolescente. Florentino lo ha pagato 48 milioni di euro.

di Andrea Bracco - 20/06/2019 12:25 | aggiornato 20/06/2019 12:29

Ferland Mendy è considerato uno dei terzini sinistri più forti in circolazione. Per questo motivo, quando se n'è presentata l'opportunità, il Real Madrid non ci ha pensato due volte ad affondare il colpo, strappandolo al Lione all'interno di un'operazione di mercato da circa 48 milioni di euro. Una cifra importante, che però serve a testimoniare quanto le Merengues credano in lui: il francese sarà con tutta probabilità l'erede futuro di Marcelo, non uno qualsiasi, perché a Valdebebas hanno capito prima di tutti le potenzialità di questo ragazzo che fino a due anni fa giocava nella seconda divisione francese.

Approdato in Spagna poche ore fa, è stato l'ultimi rinforzo "galactico" in ordine di tempo a essere presentato davanti a giornali e tifosi (pochi, per la verità) al Santiago Bernabeu. Vero, il suo arrivo non è minimamente paragonabile a quelli di Hazard e Jovic né, tantomeno, l'hype che si porta dietro rappresenta solo una minima parte dell'attesa che c'è per vedere all'opera il nuovo talento brasiliano Rodrygo, ma paradossalmente Mendy potrebbe presto trasformarsi in uno degli acquisti più azzeccati degli ultimi anni.

Cresciuto nel settore giovanile del Le Havre, il mancino classe 1995 si porta dietro una storia abbastanza particolare, fatta di sogni e ricadute, stop e lotta per tornare a fare ciò che aveva sempre sognato da bambino, ovvero prendere a calci un pallone per eguagliare le gesta degli eroi francesi che, a cavallo tra i due secoli, avevano conquistato un Mondiale e successivamente un Europeo, peraltro spazzando via l'Italia dal proprio cammino in entrambi i casi. Una vita passata a sognare quei campioni e sgomitare sulla fascia, che però nel pieno dell'adolescenza si sarebbe potuta irrimediabilmente spezzare.

Il Real Madrid ha completato il ciclo di nuove ufficializzazioni presentando Ferland Mendy: classe 1995, il terzino sinistro sbarca al Bernabeu per diventare l'erede di Marcelo

All'età di 14 anni a Ferland Mendy venne diagnosticata una seria forma di artrite all'anca. Questione di genetica, dicevano i medici, che comunicarono alla famiglia la particolare delicatezza dell'operazione alla quale il ragazzo avrebbe dovuto sottoporsi per provare a risolvere un problema altrimenti destinato a protrarsi per tutta la vita. Momenti difficili, perché tra le ipotesi paventate non c'era solo quella di smettere definitivamente con il calcio, ma addirittura c'era il rischio di non poter più tornare a camminare:

Ho passato diverso tempo su una sedia a rotelle e sette mesi in ospedale per fare riabilitazione, in modo da rialzarmi e tornare a fare tutto da solo.

E con tutto, si intende anche tornare in campo. Non è la prima persona alla quale un episodio apparentemente sfortunato cambia l'esistenza. Per Mendy, anzi, è stato un punto di partenza, una nuova prospettiva che - come dichiarato da lui stesso - gli ha permesso di approcciarsi alle cose in maniera meno seria, più riflessiva e ponderata. Tutto questo lo ha aiutato anche nel calcio, visto che in pochi anni la sua escalation da professionista è stata completata. Arrivato a Lione per circa 5 milioni di euro, in soli due anni ha decuplicato il proprio valore facendo girare la testa a mezza Europa.

Anche al PSG, che lo scova in un piccolo club della periferia e se lo porta nel proprio vivaio quando Mendy aveva solo 9 anni. Poi il Le Havre e il grande salto al Real Madrid, che si porta a casa un elemento fondamentale sul quale costruire quella che sarà la squadra del prossimo futuro. Per lui sarà una sfida molto importante, certo, ma mai come quella che ha combattuto qualche anno fa, quando calciare un pallone era diventato l'ultimo dei problemi per un ragazzo che rischiava di vedere la propria vita svoltare definitivamente in peggio. Una favola a lieto fine, che adesso proseguirà nel miglior club al mondo.