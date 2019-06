I giochi si sono complicati per gli Azzurrini che hanno sbattuto nel muro polacco. Ma non tutto è perduto: ecco i risultati per accedere alle semifinali dell'Europeo.

di Alberto Casella - 20/06/2019 12:08 | aggiornato 20/06/2019 12:12

In ballo ci sono le semifinali della manifestazione che ospitiamo - che, diciamolo, alla vigilia era considerato l'obiettivo minimo per questa Italia agli Europei Under 21 - e pure il pass per le Olimpiadi, da dove manchiamo dal 2008, pur essendo tuttora la nazione che vanta il maggior numero di presenze, ben 15.

Certo, buona parte delle sicurezze che ci eravamo costruiti negli ultimi tempi si sono sgretolate contro il muro eretto ieri sera a Bologna dalla Polonia. Non un catenaccio vecchi tempi, intendiamoci, ma una prestazione di sostanza e tattica con la quale i ragazzi di Michniewicz sono riusciti a chiudere bene, anzi benissimo, tutte le nostre linee di passaggio e ingabbiare il maggior talento degli Azzurrini di Di Biagio.

E poi, diciamolo, una bella dose di sfortuna non ha aiutato Chiesa e compagni, con la porta di Grabara - e si è capito come ha fatto a far fuori uno come Dragowski - che sembrava stregata. Dove non arrivava il ragazzo di proprietà del Liverpool ci pensavano i pali, l'emozione o la mala sorte: solo un incantesimo alla rovescia può spiegare, per esempio, l'errore di Mandragora mandato in porta proprio da Chiesa nel primo tempo.

Europei Under 21: Mandragora ha mancato un'occasione d'oro contro la Polonia

Italia Under 21: le combinazioni per andare avanti

Chiaro, poi, che anche l'Italia ci ha messo del suo, perché tutti quei cross di Di Marco, che finivano facile preda dei marcantoni polacchi, a un certo punto cominciavano a gridare vendetta, perchè troppo poco si sono cercati quegli scambi nello stretto che avrebbero potuto disorientare i loro massicci difensori e poi, ancora, Barella meno preciso e di sostanza del solito, Cutrone spesso fuori giri, Tonali lento e impalpabile, oltre allo stesso Chiesa, che nel secondo tempo ogni tanto spariva dai radar, hanno fatto il resto. Così, eccoci con le spalle al muro: la situazione, in fondo, ideale, quella che spesso in passato ha contribuito a esaltare le doti delle nostre Nazionali, quella da cui siamo partiti per le più grandi imprese, dai Mondiali del 1982 - un girone da mani nei capelli - a quelli del 2006, con la soffertissima vittoria su una Repubblica Ceca in 10 per 45 minuti e gli ottavi passati contro l'Australia grazie a un rigore di Totti al 95'.

Federico Chiesa e Gigi Di Biagio si consultano per trovare le contromosse allo sbarramento polacco

Ma la situazione in questo momento, inutile nasconderselo, è decisamente complicata perché non abbiamo il destino interamente nelle nostre mani. Alle semifinali degli Europei Under 21, infatti, accedono le prime classificate dei tre gironi più la migliore seconda. La graduatoria del girone dell'Italia vede in testa la Polonia con 6 punti, davanti agli Azzurrini e alla Spagna con 3 e al Belgio con 1. L'ultimo e decisivo turno si disputerà sabato alle 21 in contemporanea: Belgio-Italia a Reggio Emilia e Spagna-Polonia a Bologna.

Contro il Belgio è necessario vincere

Ovviamente per i ragazzi di Di Biagio è innanzitutto obbligatorio vincere contro i belgi già fuori dai giochi europei. Fatto questo, naturalmente incrociando le dita, saliremmo a 6 punti e potremmo dare un'occhiata a quanto accaduto al Dall'Ara. Se la Rojita avrà battuto la Polonia con uno o due gol di scarto saremo primi nel girone e qualificati, ma se i gol di scarto dovessero esser di più saremmo secondi dietro la Spagna e dovremmo attendere i risultati degli altri gironi. Stessa cosa che dovremmo fare in caso di pareggio o di successo della Polonia, che farebbe fuori gli spagnoli ma ci sopravanzerebbe salendo rispettivamente a 7 o 9 punti in classifica. Gigi Di Biagio, ieri sera impietrito ai microfoni dopo la sconfitta, da oggi dovrà trovare le parole giuste per caricare i suoi ragazzi.