I tedeschi restano a punteggio pieno e sono a un passo dalla semifinale. Oltre all'attaccante del Friburgo ancora a segno Richter, Maier e Dahoud. Eliminati i serbi.

di Franco Borghese - 20/06/2019 23:03 | aggiornato 20/06/2019 23:08

Due categorie di differenza. La Germania U21 strapazza i pari età della Serbia nella seconda giornata del Gruppo B degli Europei U21. Finisce 6-1 con i gol di Marco Richter, Mo Dahoud e Arne Maier oltre alla tripletta di Luca Waldschmied che sale così in testa alla classifica cannonieri con quattro centri totali. Inutile la rete di Zivkovic. Ai tedeschi basta un pareggio per arrivare in semifinale, i serbi sono invece già eliminati.

Che la Germania sia superiore è evidente dopo soli pochi minuti: Neuhaus a centrocampo è un gigante, detta i tempi come vuole e i serbi faticano ad appropriarsi del pallone. Il centrocampista di proprietà del Borussia Moenchengladbach è bravo a lanciare in porta Richter dopo 10 minuti, ma la difesa avversaria chiude. Al 16' il vantaggio della Germania: Otzunali imbuca ancora Richter che batte il portiere con un morbido tocco sotto.

I ritmi non sono alti, ma la Germania controlla la partita senza mai soffrire. La Serbia non riesce mai a creare occasioni interessanti. Jovic, appena passato al Real Madrid per 60 milioni, è un fantasma. Non riesce mai a prendere per mano i compagni, non dà segnali di vita. E la Germania ne approfitta per addormentare la partita e accelerare improvvisamente, sorprendendo la difesa avversaria.

La Germania batte 6-1 la Serbia negli Europei U21

Europei U21, Germania-Serbia 6-1: la gara

La Germania, che ha vinto gli Europei U21 due anni fa, si dimostra ancora la grande favorita per la vittoria finale: al 30' Neuhaus ruba palla, serve Richter che appoggia a Waldschmied, che a porta vuota non può sbagliare e realizza il 2-0. Al 34' ci prova Dahoud, ma Radunovic si salva. Al 37' arriva il 3-0, ancora di Waldschmied: l'attaccante del Friburgo prende palla a centrocampo, corre per una quarantina di metri resistendo a una carica prima di scaricare in porta. Cerca il 4-0 Otzunali al 42' che però calcia debolmente dopo una buona azione personale.

Nella ripresa la Germania continua a dominare e segna quasi di inerzia: al 52' Amiri spreca dopo un bel passaggio di Neuhaus, al 69' è Dahoud a realizzare il 4-0 con un bel tiro dal limite sul quale il portiere però non è reattivo. All'80' è ancora Waldschmied a segnare con un altro tiro dal limite, mentre all'85' Zivkovic realizza il 5-1 su rigore ingenuamente concesso da Dahoud. In pieno recupero arriva però anche il 6-1 di Arne Maier. E la Germania manda un messaggio a tutti: i tedeschi sono i favoriti per la vittoria di questi Europei U21.