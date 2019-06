Il presidente del Napoli parla dell'approdo del suo ex allenatore in bianconero: "Sarà più bello vedere Ancelotti batterlo".

di Redazione Fox Sports - 20/06/2019 13:12 | aggiornato 20/06/2019 13:17

Per Maurizio Sarri oggi è un giorno speciale, con le sue prime parole da allenatore della Juventus nella sua conferenza stampa di presentazione. Inevitabili i riferimenti al suo passato sulla panchina del Napoli e su De Laurentiis.

Proprio il presidente della squadra pertenopea ha commentato ai microfoni del Mattino la notizia dell'arrivo ufficiale del suo ex allenatore in bianconero. Come al solito il massimo dirigente azzurro non ha avuto peli sulla lingua parlando di Sarri.