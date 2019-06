La Pulce parla dopo il pareggio dell'Argentina contro l'Uruguay: "Siamo convinti che batteremo il Qatar, ma è frustrante non vincere".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 20/06/2019 09:38 | aggiornato 20/06/2019 09:43

Ennesima delusione per l'Argentina di Leo Messi che in due partite non ha ancora trovato la sua prima vittoria in questa edizione di Copa America: l'Albiceleste è stata infatti fermata sull'1-1 dal Paraguay.

Messi deluso dopo Argentina-Paraguay

La qualificazione della squadra di Scaloni ora è a rischio, nell'eventualità in cui non venga battuto il Qatar nella prossima partita che chiuderà la prima fase. Ipotesi che Messi non vuole neanche prendere in considerazione.

La squadra è convinta che vincerà contro il Qatar, una nostra eliminazione sarebbe folle con praticamente 3 squadre che si qualificano in ogni girone. Ma è frustrante non riuscire a vincere, dobbiamo migliorare.

Al momento l'Argentina è ultima nel suo girone a pari merito con il Qatar a un punto. Davanti a lei c'è la Colombia già qualificata come vincitrice del gruppo a 6 punti e il Paraguay fermo a 2 dopo i pareggi con Qatar e Albiceleste.