L'attaccante dell'Atalanta regala vittoria e passaggio del turno ai Cafeteros, capaci di abbattere la diga qatariota a cinque minuti dalla fine.

di Daniele Rocca - 20/06/2019 01:42 | aggiornato 20/06/2019 01:50

Non si ferma più Duvan Zapata. Non si sazia mai l'attaccante colombiano, che dopo aver trascinato l'Atalanta in Champions League, sta replicando anche in Copa America. Lo ringrazia Queiroz, dopo aver dimostrato di credere in lui, dandogli una maglia da titolare e lasciando in panchina uno come Radamel Falcao.

Zapata ringrazia e di testa butta giù il muro costruito dal Qatar, capace di reggere l'urto per ben 86 minuti. Anche se non ha potuto nulla sull'ennesimo tentativo della Colombia, unica squadra aver vinto entrambe le partite del proprio girone.

E pensare che il Var aveva fatto di tutto per negare questa gioia. Sia nel primo che nel secondo tempo, l'arbitro Herrera si è affidato all'on field review per analizzare due episodi da rigore. Entrambi giudicati in modo negativo. Ma a far discutere è soprattutto il secondo. Acqua passata, storia già dimenticata per i Cafeteros, sicuri di un posto ai quarti di finale.

Getty Images Il colpo di testa vincente di Duvan Zapata contro il Qatar

Copa America, Colombia-Qatar: la cronaca della partita

Dare continuità dopo la vittoria all'esordio contro l'Argentina. La missione sembra alla portata per la Colombia, che affronta uno spaesato Qatar. Ma a colpire nel primo tempo è l'organizzazione difensiva dei ragazzi allenati da Felix Sanchez Bas. Anche se Yerry Mina riesce a colpire ad appena cinque minuti dal fischio d'inizio. La posizione del difensore al momento del tocco decisivo però è irregolare.

La bandierina si alza e il gol viene annullato. La vera occasione da gol capita al minuto 12: cross perfetto dalla destra di Martinez, che taglia l'area e trova smarcato James Rodriguez sul secondo palo. L'oggetto del desiderio del Napoli è libero di colpire di testa, ma la sua conclusione termina fuori di mezzo metro. Chance colossale sprecata.

Spavento che costringe il Qatar a riorganizzarsi a livello difensivo: poche infatti le azioni da gol create dalla Colombia, che sbatte in continuazione contro il muro marrone. Episodio dubbio alla mezz'ora: l'arbitro Herrera si affida al Var per rivedere un possibile tocco di braccio sul tentativo di traversone da parte di Tesillo. Dopo l'on field review il direttore di gara decide di non assegnare il rigore ai sudamericani. Finisce così senza gol la prima frazione.

Minuto 33 - VAR pic.twitter.com/7Qwbpxmw8x — Copa América (@CopaAmerica) June 19, 2019

Il graffio di Zapata

Una novità rispetto ai 22 che hanno iniziato la partita. C'è Arias sul terreno di gioco al posto di Medina, che nel finale di primo tempo aveva tentato il colpaccio con un tiro sul palo del portiere, terminato sull'esterno della rete. Il primo episodio della ripresa costringe subito l'arbitro ad affidarsi nuovamente al Var. Sotto la lente un altro possibile penalty per la Colombia: sul tiro a colpo sicuro di Roger Martinez appare evidente il tocco di braccio di Abdulaziz Hatim.

Non è dello stesso avviso il signor Herrera, che fa riprendere il gioco come se nulla fosse accaduto, scatenando le proteste dei giocatori guidati da Queiroz. Il tecnico prova a dare la scossa con il secondo cambio, questo molto offensivo: fuori Cuadrado, dentro Falcao. A cavallo della sostituzione due buone occasioni per Martinez, entrambe sventate dal portiere del Qatar.

La diga eretta dai qatarioti però non dura abbastanza. A meno di cinque dalla fine, ci pensa il solito Zapata a mettere dentro il gol del vantaggio. Secondo gol in due partite di Copa America per l'attaccante dell'Atalanta, che sfrutta alla perfezione l'assist magnifico di James Rodriguez. È questa la coppia che fa sognare la Colombia, unica nazionale a vincere entrambe le partite, almeno fino a questo momento.