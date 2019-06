L'Albiceleste va in svantaggio nel primo tempo ma pareggia con un rigore di Messi. Armani salva Scaloni parando un tiro dagli 11 metri: ora bisogna battere il Qatar.

20/06/2019

Seconda partita in Copa America per l'Argentina e secondo flop: dopo la sconfitta all'esordio contro la Colombia, la squadra allenata da Leo Scaloni non è andata oltre il pareggio per 1-1 contro il Paraguay e ora la Nazionale di Messi rischia l'eliminazione.

Il primo tempo dell'Albiceleste è pessimo e al 37esimo il Paraguay passa in vantaggio con Sanchez, bravo a finalizzare un contropiede. A pareggiare il conto ci pensa proprio Leo Messi al 57esimo trasformando un calcio di rigore concesso grazie all'ausilio del VAR.

Dopo solamente 2 minuti però l'Argentina rivive l'incubo Colombia, con un tiro dagli 11 metri assegnato al Paraguay. Armani però è bravo a deviare in angolo il tiro di Gonzales salvando la sua Nazionale. L'Albiceleste prova l'assalto finale ma non sfonda il muro del Paraguay: finisce 1-1 e ora Messi e compagni dovranno battere il Qatar per passare il turno.