L'accordo è stato raggiunto a 24 ore di distanza dall'inizio della Coppa d'Africa 2019.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 20/06/2019 17:49 | aggiornato 20/06/2019 18:53

A partire dal 1° agosto la FIFA prenderà ufficialmente il controllo della Confederazione calcistica africana (CAF) e si occuperà della sua direzione per i sei mesi successivi. Questo l'accordo che è stato raggiunto a neanche 24 ore dall'inizio della Coppa d'Africa, con il segretario generale del massimo organismo calcistico internazionale, la senegalese Fatma Samoura, che ricoprirà il ruolo di delegato generale per l'Africa.

L'annuncio è stato dato dal presidente della CAF, Ahmad Ahmad, che ha spiegato che questa misura si sia resa necessaria per garantire maggiore trasparenza, efficienza e i più alti standard di governance.

In una breve dichiarazione all'EFE, il numero uno del calcio africano ha spiegato di aver chiesto alla FIFA un aiuto per chiarire la situazione, a distanza di due settimane dal suo arresto in Francia con l'accusa di corruzione. Ahmad ha sottolineato come lui si ritenga estraneo a queste accuse, ma dal momento che la stampa continua a parlarne ha ritenuto necessario adottare questa misura d'emergenza, affidandosi alla FIFA.

A capo della FIFA il presidente Gianni Infantino

La FIFA prenderà il controllo della CAF

Il Comitato Esecutivo della CAF ha approvato all'unanimità la proposta. Fatma Samoura nel corso del suo mandato sarà assistita da un gruppo di esperti che lavoreranno collaborando con Ahmad e il suo team, avrà il compito di gestire l'organizzazione interna e amministrativa, per garantire un allestimento professionale ed efficiente di tutte le competizioni sotto l'egida della CAF.

Le due organizzazioni lavoreranno insieme nell'interesse delle varie federazioni africane, per dare nuova credibilità, minata già due anni fa con il caso di corruzione sul quale sta indagando la procura francese: questo era seguito alla firma del dicembre 2017 da parte della Confederazione africana di un contratto con la Puma per la fornitura di attrezzature per l'edizione della Coppa d'Africa 2018. Un vincolo che successivamente non è stato rispettato, generando un caso che si è protratto per mesi, minando profondamente l'autorevolezza del calcio africano.