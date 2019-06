Tonali infatti potrebbe non esordire neanche in Serie A prima di passare fra le fila dei campioni di Francia, pronti per lui a spendere 30 milioni di euro. Il presidente Cellino ha ribadito più volte di voler trattenere il classe 2000 ma di fronte a un'offerta del genere potrebbe cedere alla corte del PSG . E un altro talento azzurro potrebbe lasciare l'Italia prima di debuttare nel massimo campionato.

La concentrazione di Sandro Tonali in questi giorni è tutta rivolta alla Nazionale Under21 ma il talento del Brescia è anche uno dei nomi più caldi nel calciomercato italiano. Anche se ora su di lui c'è il forte pressing di una big europea come il Paris Saint-Germain.

