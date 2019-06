I giallorossi sul difensore centrale del Betis se il greco va al Napoli. Il suo cartellino è valutato tra i 20 e i 25 milioni di euro.

di Luca Guerra - 20/06/2019 08:13 | aggiornato 20/06/2019 08:18

C'è un nome nuovo per la difesa della Roma e arriva dalla Spagna. Un'idea di calciomercato per la rosa di Paulo Fonseca risponde infatti al nome di Marc Bartra. La rivela Sky Sport, che lega la trattativa per il centrale nato il 15 gennaio 1991, di proprietà del Betis Siviglia, alla probabile partenza di Kostas Manolas. Il centrale greco, infatti, è sempre più vicino al Napoli.

Il nome di Bartra è uno di quelli sulla lista della spesa del calciomercato della Roma, in una stagione che sta nascendo tra i marosi per gli addii di De Rossi e Totti e che in casa giallorossa saprà di rivoluzione. Centrale che sa giocare sia a 4 che a 3, cresciuto nel Barcellona, Bartra è al Betis da gennaio 2018 e nell'ultima stagione ha totalizzato 46 presenze e una rete tra Liga, Coppa del Re ed Europa League, competizione nella quale ha anche affrontato il Milan nella fase a gironi.

Con la maglia del Barcellona, Bartra ha giocato 103 partite vincendo 5 campionati spagnoli, 3 Coppe di Spagna, una Supercoppa spagnola, 2 Champions League una Supercoppa Europea tra il 2009 e il 2016, anno in cui ha spiccato il volo verso la Bundesliga per accasarsi al Borussia Dortmund. Con la maglia giallonera è sceso in campo 51 volte, scoprendo il "vizietto" del gol. Nel suo curriculum tanta esperienza nonostante la giovane età e un rendimento affidabile. Ciò che la Roma cerca per allestire un pacchetto difensivo destinato a perdere Manolas. Nonostante le dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che sta cercando di convincere il club giallorosso a ridurre le pretese per la clausola del giocatore (36 milioni di euro, ndr), il 28enne greco potrebbe salutare la Capitale per raggiungere Carlo Ancelotti alle pendici del Vesuvio.

Il Betis Siviglia sembra quindi nel destino della Roma in questa sessione di trattative: oltre a Pau Lopez, portiere che interessa ai giallorossi disposti a offrire 20 milioni più il 50 per cento sulla futura cessione di Sanabria, c'è anche Bartra nel mirino. Il costo del cartellino del difensore, legato da contratto ai Verdiblancos fino a giugno 2023, è compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro. La possibile partenza di Manolas potrebbe accelerare la conclusione della trattativa, così come il calendario. La Roma di Fonseca andrà infatti in ritiro dal 29 giugno a Pinzolo e l'esordio ufficiale in stagione è fissato il 25 luglio, con la sfida di andata del secondo turno di qualificazioni alla prossima Europa League contro la vincente dell'incrocio tra gli ungheresi del Debrecen e gli albanesi del Kukesi.