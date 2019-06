Retroscena Barella: per l'Inter ha detto no alla corte della Roma

I capitolini avrebbero offerto al Cagliari il cartellino di Luca Pellegrini più quello di Defrel e un conguaglio economico, proposta accettata dal club sardo. Ma Barella avrebbe detto no, visto che la sua unica scelta in questo calciomercato è l'Inter.

