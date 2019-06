I rossoneri volano in Spagna per incontrare la dirigenza delle merengues e valutare eventualmente alcuni giocatori in uscita: Dani Ceballos il primo della lista, interesse anche per Mariano e Odegaard.

di Simone Cola - 20/06/2019 08:59 | aggiornato 20/06/2019 09:02

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi il Milan ha in programma un viaggio a Madrid che potrebbe avere importanti risvolti riguardo la costruzione della squadra da affidare al nuovo tecnico Marco Giampaolo. Finalmente ufficializzato l'allenatore, il club rossonero intende mettersi al lavoro per rinforzare la rosa prestando però sempre grande attenzione al bilancio.

È da qui che nasce l'idea del viaggio a Madrid, concepito principalmente per intrattenere rapporti istituzionali con uno dei club più importanti d'Europa ma che potrebbe portare a una serie di considerazioni tra i rispettivi obiettivi di calciomercato: il Milan ha bisogno di rinforzi, principalmente di un'alternativa a Lucas Paquetà nel ruolo di trequartista, fondamentale nel 4-3-1-2 di Giampaolo. Il Real invece deve smaltire diversi esuberi, giocatori che non rientrano nel progetto di Zidane e che potrebbero garantire quel minimo di entrate dopo un mercato tanto dispendioso in entrata.

Il Milan non parlerà né di Isco né di Gareth Bale, forse i calciatori più noti in uscita dalle merengues che però presentano costi proibitivi. Molto più probabile invece che verrà concretizzato l'interesse dei rossoneri per Dani Ceballos, trequartista e interno di centrocampo che sarebbe arrivato ai ferri corti con Zidane. Acquistato nel 2017 per 17 milioni di euro, non ha mai legato con il tecnico francese, con cui avrebbe dichiarato di non avere più intenzione di lavorare.

Rilanciato da due anni più che positivi in Eredivisie, Martin Odegaard piace al Milan.

Calciomercato, Milan a Madrid: 5 profili nel mirino

Ceballos ma non solo: il Real Madrid presenta altre opportunità che per il Milan possono valere almeno un sondaggio. Se come trequartista la prima scelta dei rossoneri è Dani Ceballos, in seconda battuta intriga non poco il norvegese Martin Odegaard, diventato famoso nel 2015 ai tempi del suo trasferimento da giovanissimo alle merengues e che poi sembrava scomparso nel nulla, bruciato come tanti giovani talenti. Le ultime due stagioni e mezzo trascorse in Olanda, prima con la maglia dell'Herenveen e poi con quella del Vitesse, lo hanno rilanciato nel calcio che conta, la Serie A potrebbe essere il prossimo step.

Altri giocatori in uscita che potrebbero interessare al Milan sono l'attaccante Mariano Diaz, il terzino Sergio Reguilón, 22enne esploso a sinistra con Solari e tornato nelle retrovie con Zidane, e il robusto mediano Marcos Llorente, nipote del leggendario Paco Gento capace di vincere 6 Coppe dei Campioni con le merengues negli anni '50 e '60. Si tratta di cinque profili giovani - l'età è compresa tra i 20 e i 24 anni - e di qualità, che Maldini e Boban contano di poter trattare a costi abbastanza contenuti.

Dopo gli acquisti di Rodrygo, Militao, Jovic, Hazard e Mendy è chiaro che il Real Madrid ha necessità di liberarsi di quei giocatori che Zidane considera esuberi e che con lui non troverebbero spazio. Le merengues, che hanno riaccolto il tecnico francese dopo 9 mesi da incubo sotto le gestioni Lopetegui e Solari, hanno intenzione di fare tutto quanto è possibile per accontentarlo, compreso inseguire quel Pogba che il tecnico ha richiesto con insistenza e che costa tra i 120 e i 150 milioni di euro. Il Milan ha fiutato l'affare e nella giornata di oggi affronterà il discorso con le merengues: la possibilità che qualcuno dei profili al vaglio possa giocare la prossima Serie A è più che concreta.