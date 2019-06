Il torneo africano sta per cominciare e tutti i principali emissari delle squadre europee sono a lavoro per scoprire i prossimi Mané e Salah. Ecco cinque nomi da tenere d’occhio.

di Jvan Sica - 20/06/2019 01:16 | aggiornato 20/06/2019 01:21

Anche senza Mondiali, questa estate è piena di calcio grazie alla partenza quasi concomitante di tre tornei continentali per Nazionali molto interessanti: la Copa America in Brasile, la Gold Cup, che si disputa fra Stati Uniti, Costa Rica e Jamaica, e la Coppa d’Africa, che sarà organizzata dall’Egitto dal 21 giugno al 19 luglio. E come accade per i tornei che si svolgono nel continente americano, anche per la competizione africana sono già tanti gli emissari di calciomercato pronti a scoprire il prossimo gioiello.

Se in Brasile fino a questo momento hanno brillato le solite stelle (Coutinho, Cavani, Alexis Sanchez e Zapata), mentre la Gold Cup ha messo in luce talenti molto intriganti come Jonathan David del Canada, Uriel Antuna del Messico e Allan Cruz del Costa Rica, la Coppa d’Africa è ancora di più un enorme serbatoio di giovane talento calcistico, dal quale sono pronti ad emergere, come hanno fatto quest’anno il senegalese Mané e l’egiziano Salah, alcuni dei prossimi campioni che decideranno le sorti del grande calcio europeo.

Se infatti i vari Iwobi della Nigeria, Traoré della Guinea, Mahrez dell’Algeria e Onana del Camerun sono già campioni affermati in diversi top team europei e vogliono sfruttare questo torneo per accrescere il loro valore, sono tantissimi i ragazzi già sulla lista delle migliori squadre del vecchio continente. Ecco un elenco molto ristretto dei calciatori da tenere d’occhio durante la prossima Coppa d’Africa.

Dopo una stagione al Galatasaray, in caso di una buona Coppa d'Africa, l'Everton può anche decidere di vendere il nigeriano Henry Onyekuru.

Ismaila Sarr

Il primo nome in cima alla lista di calciatori africani pronti ad esplodere nel grande calcio è quello di Ismaila Sarr, classe 1998 del Senegal, al Rennes da due stagioni. Nell’estate del 2017 Sarr scelse la squadra della città bretone al posto del Barcellona, perché sapeva che avrebbe avuto subito maggiori responsabilità. In due anni ha giocato 57 partite, segnando 12 gol.

Con i Rouges et Noirs gioca esterno destro alto, quasi sempre in un attacco 3-1, mentre nella sua Nazionale gioca a tutta fascia. Quello che impressiona di lui è la facilità di corsa dal primo all’ultimo minuto, tanto che con lui in campo sembra di giocare in due sulla fascia destra. Magari non sarà ancora il Barcellona, ma alla prossima chiamata di un top team, questa volta Sarr dirà di si. Per prenderlo non si può scendere sotto i 40 milioni.

Farouk Miya

In Coppa d’Africa la Nazionale dell’Uganda nella sua storia ha raggiunto una sola volta il secondo posto nel 1978 e poi è stato un susseguirsi di non qualificazioni o uscite al primo turno. La squadra che si presenta a questo torneo però può ribaltare tutto, anche grazie ad una mezzapunta fantasiosa e moderna come Farouk Miya.

Miya sa giocare esterno, ma dove rende di più è al centro, a galleggiare fra centrocampo e attacco, dove può prendere il pallone e andare dritto per dritto fino in porta. Con la Nazionale ha giocato già 55 partite, nonostante sia un 1997, segnando ben 21 gol. Cresciuto in squadre del Belgio, l’anno scorso ha giocato in Croazia ed è cresciuto molto anche tecnicamente. Sarebbe perfetto per la Serie A, per squadre che vogliono un 10 che sappia fare tante cose, come la Fiorentina in caso di partenza di Veretout. Il valore del cartellino oggi si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Un potenziale affare.

Henry Onyekuru

Tutte le squadre che cercano un’ala pura, come quelle di una volta, magari da far giocare a piede invertito sulla sinistra, possono bussare alla porta di Henry Onyekuru. Classe 1997, nigeriano, nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray ma di proprietà dell’Everton. Onyekuru è velocissimo, sa trattare il pallone e sa anche segnare.

Quest’anno sono 17 i gol in stagione, compreso quello contro le Seychelles con la sua Nigeria. Il valore del calciatore è molto oscillante e tutto si deciderà in base a che Coppa d’Africa disputerà. L’Everton potrebbe dargli una chance, ma di fronte ad un’offerta da 10-15 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire in maniera definitiva. Squadre come il Borussia Dortmund, il Siviglia e altre di alto lignaggio europeo in cerca di un esterno d’attacco, potrebbero pensare a lui.

Tino Kadewere

In un calciomercato fortemente focalizzato sugli attaccanti esterni e i centrocampisti offensivi, una punta centrale come Tino Kadewere potrebbe essere una scelta fuori moda ma di sicura efficacia. Il nazionale dello Zimbabwe con il Djurgarden in Svezia ha dimostrato di essere un uomo d’area e non solo. Sa partecipare alla manovra e svaria molto, grazie ad un fisico elastico e resistente.

Passato al Le Havre non ha giocato come ci si poteva attendere, ma ha questo torneo continentale per mostrare la sua forza. Acquistarlo adesso potrebbe essere un affare, potendo spendere fra i 5 e i 7 milioni di euro e in Italia servirebbe tanto in squadre che hanno bisogno di freschezza in attacco, come il Sassuolo, il Parma, se Inglese parte, o l’Udinese.

Boubakar Kouyaté

Altri pezzi pregiati di questo calciomercato dovrebbero diventare a breve i difensori centrali, con i vari Koulibaly, De Ligt, Maguire e Mancini già al centro di mille trattative. Un acquisto smart in questo senso potrebbe essere quello del maliano Boubakar Kouyaté, classe 1997, alto 1,92, ambidestro, dote interessante in un calcio contemporaneo nel quale ai difensori viene chiesto sempre di più di far iniziare la manovra della squadra.

I primi ad arrivare sul calciatore sono stati i portoghesi dello Sporting Lisbona, che a gennaio lo hanno girato al Troyes in Ligue 2, dove ha giocato 12 partite. Potrebbe essere acquistato adesso anche senza superare i 5 milioni di euro e per uno con le sue doti fisiche sarebbe un grande affare. In prima fila le squadre tedesche, che sanno sempre pescare bene in Africa.