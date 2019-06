I francesi stabiliscono le condizioni di vendita per liberare il proprio campione. E in Spagna pensano alle contropartite: Coutinho, Umtiti e Dembélé pronti a volare a Parigi.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 20/06/2019 10:00 | aggiornato 20/06/2019 10:01

Potrebbe essere Neymar il protagonista di una delle telenovelas più importanti della sessione estiva di calciomercato. Il brasiliano, attualmente fermo ai box per un infortunio che lo ha costretto a saltare la Copa America, non se la sta passando benissimo: è notizia di poche settimane fa l'accusa di stupro avanzata da una modellla sua connazionale, abusata - a suo dire - nel mese di maggio in un hotel di Parigi. Il caso pare stia andando man mano sgonfiandosi, ma certo il momento è quello che è, visto che in questi primi sei mesi del 2019 - tra stop forzati, squalifiche e altro - di campo non se n'è praticamente più parlato.

Ora però O'Ney ha deciso di lasciare il PSG: la sua avventura in Francia è cominciata due anni fa e, se volessimo proprio tirarne le somme per intero, non si può certo dire che le cose siano andate come ci si attendeva. Il campione verdeoro avrebbe espresso da tempo la volontà di tornare al Barcellona, ribadendo la propria intenzione di recente in seguito alle esternazioni del presidente Al Khelaifi, che ha detto chiaramente di non voler trattenere nessuno a forza. Le porte per andare via sono aperte, soprattutto perché dalla Catalogna assicurano che i senatori dello spogliatoio abbiano chiesto a più riprese a Bartomeu di fare uno sforzo economico per riavere con loro l'ex compagno.

Se ne parlerà sicuramente in queste settimane: il numero uno blaugrana avrebbe già aperto un canale comunicativo con il padre-agente di Neymar, col quale però ci sarebbe prima da chiudere un contenzioso legale per il quale ballano oltre 20 milioni di euro, richiesta dell'entourage del giocatore come una sorta di buonuscita per chiudere il proprio rapporto con il Barcellona. Nel biennio passato nella capitale ha messo insieme 51 gol in 58 partite, ma l'impressione è che non si sia mai veramente ambientato. Gli scarsi risultati hanno poi amplificato il malumore di cui sopra, risolvibile solo con una partenza a titolo definitivo.

Il Barcellona corteggia Neymar, ma il PSG spara alto: la società transalpina vuole 300 milioni di euro per cedere il proprio campione, che dopo due anni in Francia avrebbe chiesto di essere ceduto

PSG, fissato il prezzo per Neymar: servono 300 milioni, il Barcellona studia le contropartite

Come sempre accade quando si parla di mercato, non si può pensare di fare i conti senza l'oste. Secondo quanto rivelato da Le Parisien, il PSG non avrebbe problemi a cedere il proprio fenomeno, ma solo per una cifra record che si aggirerebbe attorno ai 300 milioni di euro. Richiesta monstre, che permetterebbe però ai francesi di sistemare parallelamente anche alcune questioni legate al Fairplay finanziario. Pagato 222 milioni di euro solo due anni fa, Neymar adesso ha in testa solo il ritorno in quella città che lo ha già ospitato per quattro stagioni, vedendolo alzare la Champions League nel 2015 al termine della finale vinta contro la Juventus, sentenziata anche da una sua marcatura.

Il Barcellona, d'altronde, sa anche che soddisfare quelle richieste sarà praticamente impossibile. Per questo si studia l'inserimento di eventuali contropartite: i blaugrana hanno diversi calciatori in esubero coi quali, in origine, avrebbero deciso di provare a fare un bel gruzzoletto ma, qualora il PSG dovesse manifestarsi ancora interessato, ecco che qualcuno potrebbe clamorosamente partire verso Parigi. Detto che Ivan Rakitic ha già detto a più riprese che non si muoverà dalla Spagna, a Tuchel piacciono Philippe Coutinho, Samuel Umtiti e soprattutto Ousmane Dembélé, tutta gente che - per motivi vari - potrebbe essere sacrificabile senza particolari problemi.

Il brasiliano, leader della Seleçao che si sta giocando la Copa America casalinga, è un obiettivo di vecchia data e farebbe parte di quel processo di rinnovamento che in Francia vogliono cominciare al più presto, come dichiarato dallo stesso Al Khelaifi pochi giorni fa, usando parole al vetriolo per i propri tesserati. Il centrale invece ritroverebbe la titolarità persa a causa dell'esplosione di Clement Lenglet, mentre per l'esterno cambiare aria sarebbe probabilmente un'ottima soluzione per ritagliarsi uno spazio più importante in seguito a un paio di stagioni travagliate. In ogni caso l'asse rimane caldo, ma questa volta il PSG ha il coltello dalla parte del manico. E la faida tra i due club è destinata a continuare ancora per molto tempo.