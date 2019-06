L'Atletico Madrid e il Real Madrid - si legge sul sito dell'Atletico - hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Marcos Llorente subordinato al superamento da parte del centrocampista delle visite mediche. Se tutto andrà positivamente, firmerà un contratto per le prossime cinque stagioni

