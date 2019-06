Per la prima volta il Tacoma Dome (Washington) ospiterà questo inedito pay-per-view, dove saranno messi in palio 7 titoli, 6 dei quali dei due roster principali.

di Marco Ercole - 19/06/2019 15:42 | aggiornato 19/06/2019 18:47

Sono trascorse appena due settimane da Super ShowDown, il PPV in Arabia Saudita, a Jeddah, ma la WWE è già pronta con Stomping Grounds, un evento del tutto inedito, così come la sede del Tacoma Dome (Washington), alla sua prima esperienza per un show a pagamento della World Wrestling Entertainment.

Stomping Grounds, in scena nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno, è un "terreno di caccia" - che vi racconteremo come sempre in diretta scritta, con highlights e foto, a partire da mezzanotte qui su FOXSports.it - dove saranno messi in palio ben sei titoli dei due roster principali di Raw e SmackDown, più quello di 205 Live.

Ci saranno due rivincite molto importanti dei match visti in Medio Oriente, entrambi gli incontri che mettono in palio le cinture più importanti maschili: Baron Corbin avrà infatti una nuova opportunità contro Seth Rollins per l'Universal Championship, questa volta con un arbitro speciale ancora da definire, mentre Dolph Ziggler potrà sfidare ancora il campione WWE Kofi Kingston, ma in questa circostanza all'interno di uno Steel Cage.

WWE Il nuovo PPV della WWE, Stomping Grounds

WWE Stomping Grounds, presentazione del PPV

Rispetto a Super ShowDown, invece, a Stomping Grounds ritroveremo i match femminili, con entrambi i titoli principali in palio: Bayley a SmackDown se la dovrà vedere con Alexa Bliss, Becky Lynch a Raw ancora una volta con Lacey Evans. Saranno messe in gioco poi le cinture dei campioni di coppia del roster blu, Daniel Bryan e Rowan, di fronte agli Heavy Machinery, e quella di campione degli Stati Uniti di Samoa Joe contro Ricochet.

A completare il tutto il Triple Threat Match per la Cruiserweight Championship (Tony Nese vs Akira Tozawa vs Drew Gulak), l'incontro singolo tra Roman Reigns e Drew McIntyre, più quello di coppia tra il New Day (Big E e Xavier Woods) e il Tag Team composto da Kevin Owens e Sami Zayn. Ma andiamo adesso a vedere l'elenco di tutti gli incontri, con la possibilità di esprimere un pronostico.

Tony Nese (c) vs Akira Tozawa vs Drew Gulak

WWE Cruiserweight Championship Triple Threat Match

Daniel Bryan e Rowan (c) vs Heavy Machinery

WWE SmackDown Tag Team Championship Match

The New Day (Big E e Xavier Woods) vs Kevin Owens e Sami Zayn

Tag Team Match

Samoa Joe (c) vs Ricochet

WWE United States Championship Match

Samoa Joe (c) vs Ricochet



Bayley (c) vs Alexa Bliss

WWE SmackDown Women's Championship Match

Bayley (c) vs Alexa Bliss



Becky Lynch (c) vs Lacey Evans

WWE Raw Women's Championship Match

Roman Reigns vs Drew McIntyre

Single Match

Kofi Kingston (c) vs Dolph Ziggler

WWE Championship Steel Cage Match

Kofi Kingston (c) vs Dolph Ziggler



Seth Rollins (c) vs Baron Corbin

WWE Universal Championship Match con arbitro speciale da definire