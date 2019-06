El Cucuy ha ricevuto i complimenti di Dana White per la vittoria a UFC 238 su Cerrone ed è stato indicato come il prossimo sfidante al titolo dei pesi leggeri.

0 condivisioni

di Giovanni Bongiorno - 19/06/2019 14:33 | aggiornato 19/06/2019 14:38

È l'uomo più discusso del momento. Già, perché anche se nella divisione dei pesi leggeri UFC il campione assoluto di categoria è Khabib Nurmagomedov e il campione ad interim Dustin Poirier, Tony Ferguson adesso cavalca una striscia vincente di ben dodici incontri consecutivi e, dopo aver conquistato il titolo ad interim dei pesi leggeri contro Rafel dos Anjos, non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che partisse favorito in ogni match, facendo seguire delle vittorie senza mai deludere le aspettative.

Ferguson sa meglio di chiunque altro che in UFC niente è garantito o dura per sempre. Ma in questo preciso momento, dopo una grande prestazione contro Donald Cerrone a UFC 238, l'Uomo Nero che terrorizza la divisione al limite delle 155 libbre sembra essere davvero il prossimo in lista per giocarsi la chance titolata. A UFC 242, Khabib Nurmagomedov dovrà tentare la seconda difesa titolata e si troverà davanti un coriaceo Dustin Poirier.

Dopo aver sconfitto fighter del calibro di Edson Barboza, Anthony Pettis, Rafael dos Anjos e, ultimo ma non meno importante, Donald Cerrone, sono davvero in pochi nella categoria dei pesi leggeri i fighter che possono dire di non aver subito il 'trattamento Ferguson'. Dopo un periodo estremamente prolungato da sfidante al titolo, forse per lui è finalmente arrivato il momento di tentare l'assalto alla cintura. Parola di Dana White.

Tony Ferguson aumenta il ritmo e costringe a parete un guardingo Anthony Pettis

UFC, Dana White conferma Ferguson come prossimo sfidante al titolo

Le ultime voci vorrebbero anche Conor McGregor in trattativa per il rientro in UFC. Lo star power dell'irlandese potrebbe scombussolare i piani di diversi fighter d'élite nella divisione dei pesi leggeri, ma Dana White, presidente UFC e figura di riferimento della promotion, ha assicurato a tutti nel corso di un podcast di LV Sports Biz che il prossimo contendente sarà Tony Ferguson.

Khabib combatterà contro Dustin Poirier - ha detto White - a settembre ad Abu Dhabi. Poi non so, vedremo che succederà. Tony Ferguson è reduce da una grandissima vittoria ai danni del Cowboy e a mio avviso è il contendente numero uno. Poi potremo vedere cosa accadrà con Conor, dipende da cosa vuole fare lui.

White non si è esposto in maniera definitiva sull'eventuale rientro del fighter irlandese, senza definire data e luogo. Le due parti sono probabilmente già in contatto, ma pare aleggiare un'aria di incertezza. Dopo il recente infortunio al braccio ed il conseguente mancato rientro nella stagione estiva, "Notorious" e la promotion non hanno più fatto trapelare alcunché. Con i PPV estivi già assegnati, l'eventualità di rientro più probabile di McGregor sarebbe quella del mese di ottobre. E White non cessa di spezzare lance in favore dell'ex campione dei pesi piuma e dei pesi leggeri.

Conor McGregor è stato davvero incredibile per la promotion, per lo sport in generale. Ha introdotto un sacco di europei che non sarebbero altrimenti mai arrivati. È stato incredibile ed abbiamo apprezzato anche la sua personalità e la sua capacità di negoziare. Davvero, il ragazzo non è solo un fighter, è un ottimo uomo d'affari.

Reduce dalla sconfitta più dura della propria carriera, per rientrare ad alti livelli, per l'irlandese si vociferava di un match contro Justin Gaethje, il volto della violenza personificata per la promotion, uno dei fighter più adorati e seguiti dai fan visto lo stile mai conservativo ed estremamente spettacolare, Ma i rumor sono rimasti tali.

Il prossimo avversario di Conor McGregor sarà Justin Gaethje?

Storia diversa per Tony Ferguson, che ha dimostrato ancora una volta di essere uno fra gli uomini più pericolosi - se non il più pericoloso - nella categoria al limite delle 155 libbre. Supportato da una forte fanbase che ne chiede la title shot a gran voce, UFC e Dana White non possono più rimandare il momento. Anche Brett Okamoto, una delle voci più importanti di ESPN, ha definito "un'idea terribile" quella di Ferguson di essere disposto a concedere un rematch a Cerrone: in questo momento, l'ex campione ad interim deve puntare solo ed esclusivamente al titolo e non accettare qualsiasi altro match gli venga proposto.

Conor McGregor non può essere di nuovo il prossimo contendente: nonostante i grandi proventi generati, sarebbe una grande mancanza di rispetto e professionalità verso fighter che si sono mantenuti estremamente attivi nel corso dell'ultimo periodo. Un periodo che ha visto parecchi cambiamenti all'interno della classifica, ma anche poche importanti conferme: il totale dominio di Khabib Nurmagomedov, la crescita esponenziale di Dustin Poirier e l'indomabilità di Tony Ferguson.

La situazione nei pesi leggeri si fa intricata, ma qualche certezza pare ancora esserci: El Cucuy ha legittimamente guadagnato la title shot e concedergliela dev'essere una priorità della promotion, che potrebbe puntare su un altro fighter capace di regalare momenti indimenticabili ogni volta che fa il suo ingresso nell'ottagono.