L'attaccante tedesco ha il contratto in scadenza nel 2020 e vorrebbe cambiare aria. Il club però vuole strappare il rinnovo: "Sarebbe meglio per lui firmare".

di Franco Borghese - 19/06/2019 11:28 | aggiornato 19/06/2019 16:33

Una minaccia, forse sottile, forse inesistente. Ma comunque interpretata come una minaccia. La situazione di Timo Werner è sempre più complicata. L'attaccante del Lipsia ha il contratto in scadenza nel 2020 e vorrebbe sfruttare la prossima finestra di calciomercato per andarsene. Su di lui ci sono il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, oltre a diversi club sparsi per l'Europa (si è parlato più volte in passato di un presunto interessamento di Juventus e Milan in Italia).

C'è però un problema: il Lipsia non ha intenzione di svendere il giocatore. La società non vuole trasmettere la sensazione che sia facile metterla spalle al muro.

Per questo negli ultimi mesi la società ha più volte fatto sapere al giocatore che, in caso di mancato rinnovo, potrebbe andare via solo a prezzo pieno: se un club dovesse decidere di pagare il cartellino di Werner 50-60 milioni, allora Timo sarebbe libero di andar via, altrimenti rischierebbe di passare un anno in tribuna.

La situazione è in stallo: nessun club, infatti, appare disposto a pagare una cifra così alta per un giocatore che fra meno di un anno si potrebbe prendere a parametro zero. Al tempo stesso però Werner non ha intenzione di rinnovare. E l'intrigo di calciomercato tiene tutta la Germania con il fiato sospeso. Specie dopo le ultime dichiarazioni del direttore sportivo della RB Ralf Rangnick:

Sconsiglio vivamente a Timo di affrontare la prossima stagione col contratto in scadenza. Se dovesse render poco i tifosi, vista la situazione, potrebbero finire per criticarlo. Sarebbe un peccato dato che al momento è un idolo del pubblico.

Timo Werner vuole lasciare il Lipsia in questa finestra di calciomercato

Calciomercato, la FIFPro accusa il Lipsia: "Minacce subliminali a Werner"

Dopo mesi nei quali il Lipsia ha cercato di spaventare Werner prospettandogli un anno in tribuna, quindi, il club cambia strategia, provando a far leva sul rapporto fra il giocatore e i tifosi. Le dichiarazioni di Rangnick non sono però affatto piaciute a Jonas Baer-Hoffmann, segretario generale della FIFPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti:

Se queste minacce subliminali dovessero continuare, sarebbe davvero inaccettabile. Un giocatore dovrebbe esser messo nella situazione di decidere del proprio futuro senza la pressione di qualche minaccia o di eventuali conseguenze.

Fatto sta che al momento non si capisce quale pedina si possa muovere per sbloccare la situazione di stallo che si è venuta a creare. Il Lipsia non vuole svendere, altri club non vogliono sborsare 50 milioni per un giocatore in scadenza e Werner non vuole rinnovare. Il club tedesco sa però di dover risolvere in fretta il problema di calciomercato. Ma la soluzione va trovata senza indispettire la FIFPro.