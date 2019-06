L'occasione è stata una sfida valida per l'ATP di Halle che, per la cronaca, poi è stata vinta da Jo-Wilfried Tsonga con il punteggio di 6-4/7-5. Nel terzo match del secondo set, sull'1-1 e con il punteggio momentaneamente sul 40-15 per Benoit Paire , a quest'ultimo è volata via la racchetta subito dopo aver battuto.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK