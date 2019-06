View this post on Instagram

#LaLigaPromises | Galería 📸⚽️ de la fase de grupos del espectacular torneo que se está disputando en la Ciutat Esportiva @pamesaceramica. Nuestro #AlevínA ya está en octavos de final y se enfrentará este sábado al @getafecf (10.30 horas). ¡Enhorabuena! 👏 #CanteraGrogueta . #LaLigaPromises | Gallery 📸⚽️ from the group stage of the spectacular tournament which is taking place at the @pamesaceramica Training Ground. Our U12s are in the last 16 and will face @getafecf this Saturday (10:30am CEST). Congratulations ! 👏 #YellowsAcademy