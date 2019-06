Carl con la Ducati e Jonathan su Kawasaki vantano entrambi quattro titoli mondiali conquistati nelle derivate di serie, ottenuti percorrendo strade differenti e parallele, in due periodi storici contrastanti e su moto dalle filosofie opposte.

di Mirko Colombi

Carl Fogarty e Jomathan Rea, due piloti così simili tra loro, altrettanto diversi. I due campioni della SBK sono arrivati al successo percorrendo strade differenti, in epoche contrastanti, da ogni punto di vista. Carl il sanguigno, il rude, il Re. Jonathan il freddo, il calcolatore, il Cannibale. Inglese il primo, nordirlandese il secondo. Entrambi britannici, inseriti nel prestigioso MBE dell'Impero, per meriti sportivi internazionali. God Save The Queen.

Foggy amava il colore rosso, come quello della sua Ducati, portata in vetta alla classifiche per ben quattro volte. JR, invece, è affezionato al verde Kawasaki, con la quale l'attuale numero 1 ha calato il poker iridato nelle derivate di serie. Esattamente come Fogarty, ma con modalità dissimili. Ma non sempre: sia il ducatista che il pilota della Ninja hanno dovuto sgomitare per farsi largo. Se per Carl e compagnia bella le manovre al limite (ed oltre) rappresentavano l'abitudine, Johnny ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano. Oggi la punizione è spesso dietro l'angolo.

Fogarty 'violentava' la sua 916 e faceva lo stesso anche con la 996. Abbastanza incurante del set up, il campione di Borgo Panigale guidava "sopra i problemi", seguendo un modo di dire anglosassone. Rea è l'opposto. Il pilota Kawasaki cerca la perfezione, a livello di equilibrio tecnico ed in sella. Carl si sporgeva fuori dal piano di seduta, Johnny è più raccolto e composto. L'allenamento aveva un'importanza su due piani spaiati per i due. L'inglese se ne infischiava abbastanza, il nordirlandese trascorre ore in palestra per mantenersi in forma. Chi ha ragione, quindi? Difficile dirlo. Con quattro mondiali SBK vinti a testa, sarebbe stato bello vederli incrociare le traiettorie. Ormai, però, è tardi. Non ci resta che raccontarne le storie.

Fogarty e Ducati, un binomio da quattro titoli SBK

Carl Fogarty, il primo vero Re delle derivate di serie

Carl era esattamente come lo descriveremo. Spontaneo, folle, matto, serio, sensibile, menefreghista. Trovare un aggettivo definitivo che impersonificasse l'inglese di Blackburn è - quantomeno - difficile. Cresciuto in una situazione per nulla agiata, Fogarty era un appassionato di motociclismo. I suoi idoli erano Phil Read, Mike Hailwood e Barry Sheene, piloti d'Oltremanica, proprio come lui.

Fogarty, campione SBK nel 1994, 1995, 1998 e 1999

Piaceva pure il calcio a Carl, ma le moto gli davano qualcosa in più: la paura. Ma come, proprio la paura? Ebbene sì, ma in quella emozione così forte Foggy trovava quella spinta per rischiare, chiamata coraggio. Nelle gare più accese, simili a battaglie, raramente abbiamo visto il ducatista prenderle. Se, per caso o bravura altrui, ne usciva sconfitto, Carl poteva farlo con l'onore delle armi, in autentico senso sportivo britannico. La frase "No Fear, Foggy is here" ed i suoi occhi spiritati avevano incantato il mondo ed intimorito i rivali.

Gli avversari e gli addetti ai lavori potrebbero raccontarne di tutti i colori. In piedi sempre di buon mattino, Fogarty passeggiava solitario in pit lane, emanando versi gutturali di ogni tipo. Che si trovasse nei box od in sala stampa, per lui c'era poca differenza. Rutti, scorregge, sbadigli e smorfie degne di Carletto il Principe dei mostri. Carl stesso ha ammesso che da ragazzino si esercitava ore di fronte allo specchio. Meno male che più in là è salito su una moto.

In sella era un furia di velocità e scompostezza, ma piaceva, eccome. Inoltre, il cronometro parlava chiaro ed i sorpassi decisivi confermavano i riscontri dei tempi. Quando si metteva in testa di vincere, Foggy non aveva scrupoli, risentimenti o pietà, esattamente come Terminator. Trovò il feeling giusto con le bicilindrica Ducati 916/996 e le gomme Michelin, portate al limite con una rudezza da rugbista. Quattro volte campione del mondo, con 59 successi di tappa e 109 podi, tutti divisi con l'inseparabile moglie Michaela. La sua marcia in più.

Johnny Rea, il "ninja" dell'era moderna SBK

Rea e Kawasaki, un binomio da quattro titoli SBK vinti

In Honda non si sentiva affatto capito, così decise di cambiare. I pochi aggiornamenti ricevuti dalla HRC ed un modello di serie piuttosto indietro rispetto a quelli schierati dalla concorrenza, gli stavano tarpando le ali. Poi, il contatto, la chiamata ed il cambio di casacca. Dopo tante delusioni ed alcuni infortuni, Jonathan decise di passare in Kawasaki, casa uscita dalla MotoGP, ma super impegnata in Superbike.

Gioco di parole non casuale: la Ninja ZX10R - diventata poi RR - è ufficialissima e ben seguita da Akashi. Ecco l'ambiente ideale per Rea, non egocentrico, ma esigente. In un battibaleno relega a seconda guida Tom Sykes, iridato 2013, diventando il riferimento del team Provec. Da lì in avanti, vittorie, vittorie, vittorie. Il rullo compressore tolse il numero 65 per prendersi la tabella del campione, la "uno", o "1", se preferite.

Jonathan Rea nel 2015, anno del suo primo titolo SBK

Silenzioso, educato, composto. La sua bellissima famiglia è sempre in giro con lui, che ama la quotidianità casalinga e lo stare tutti insieme. Carl amava comunicare con il dito medio, Rea no. Non si fa mettere i piedi in testa il Cannibale, ma non è quasi mai volgare o maleducato. Deciso sì, non le manda a dire, però sempre con un certo aplomb. Raramente cade in provocazioni il campione della Kawasaki, che accetta la sfida solo tra i cordoli.

Le linee di Johnny sono essenziali, precise e ridotte ai minimi temini. Inutile per lui percorrere più metri e traiettorie larghe, meglio spezzarle, rialzare la moto e dare gas a due mani. Merito di elettronica e controllo di trazione? In parte sì, ma anche quando la tecnologia era meno invasiva, Rea dimostrava di saperci fare. Le sue origini crossistiche gli hanno conferito doti di velocità e sensibilità superiori, che lui ha messo in campo vincendo quattro mondiali consecutivi, con 73 primi posti e 148 podi. Il Re della SBK di oggi è lui.

Fogarty eroe delle gare stradali, da Rea un "no grazie"

Fogarty a Donington era come la nazionale inglese di calcio a Wembley

Aveva pochi soldi da spendere il giovanissimo Carl e, pur di correre, si cimentava con ogni tipo di mezzo ed in tutte le condizioni. Il popolo britannico ed irlandese ama - per coltura - le Road Races, istituendo ogni anno un vero e proprio calendario, di cui il famigerato e famoso Tourist Trophy ne fa parte. Sull'isola di Man Fogarty trovò opportunità, il rischio che cercava, ed una certa fama.

Vinta la sfida con Steve Hislop e con la morte, l'inglese decise di dire basta. Più gloria che denaro tra marciapiedi, muretti e guardrail, meglio optare per i più sicuri e più remunerati cordoli, con belle vie di fuga pronte all'uso. Dopo tre campionati conquistati nella categoria TT F1, le decisive wild card mondiali con le derivate gli aprirono la strada più vincente e giusta che mai. Anni dopo, Carl rivelò a tutti un piccolo ma fondamentale particolare:

Quando iniziai a correre, ero troppo giovane per potermi iscrivere alla gare in circuito. Io non volevo aspettare, perciò, decisi di anticipare i tempi con uno stratagemma efficace. Io sono nato nel 1965, ma per poter entrare in pista subito mi iscrissi dichiarando che ero del 1964. Un solo anno fu per me essenziale, perché presi la scia giusta sino ad arrivare al professionismo

Per Rea il cammino sembrava lo stesso. A Ballymena, città nordirlandese che ha dato i natali a Johnny, vide la luce la prima volta pure un certo Joey Dunlop, vero mito ed icona delle terribili ma affascinanti competizioni su strada. Con pochi sponsor ma molta voglia di fare, sarebbe stato semplice per Rea avere una carriera nelle Road Races. Del resto aveva tutti gli elementi per riuscirci: cultura, ambiente, amicizie, doti di guida.

Invece no. Jonathan desiderava di più, oppure, se siete fanatici del TT, potremmo dire che il nordirlandese volesse intraprendere una via diversa. Dal campionato britannico sino al mondiale Supersport, poi la massima categoria delle derivate. Le corse sono pericolose, lo sappiamo, ma in circuito chiuso e permanente il pericolo non è presente in ogni millimetro di asfalto come su strada. I risultati gli hanno dato ragione, anche se il numero 1 spesso segue i colleghi delle Road Races, che egli stima, ma non invidia.

Motomondiale? Poco, e con poche soddisfazioni

Qualche sporadica presenza per Fogarty nel Motomondiale, con avare soddisfazioni. I motori due tempi piacevano a Carl, ma l'inglese preferiva i grossi quattro tempi. Un paio di wild card nella dueemmezzo, altre due apparizioni nella mezzo litro con altrettanti ritiri. L'occasione buona l'inglese la ebbe nel 1993, quando si presentò al via della Classe 500 a Donington. Di fronte al pubblico amico, il folle - conosciuto per i risultati al TT - e capelluto Carl sfiorò il podio con la Cagiva. Non ci riuscì per pura sfortuna, la sua C593 si ammutolì senza benzina a pochi chilometri dal traguardo. L'anno successivo le cose andarono anche peggio.

Carl Fogarty in azione con la Cagiva C594 nel Motomondiale 1994

Niente di meglio per Rea, presente a Misano ed Aragon MotoGP nella stagione 2012. L'australiano Casey Stoner - campione in carica con la Honda - si infortunò, lasciando libera la RC 213V con tanto di adesivo HRC applicato sulle carene ufficiali. Johnny ebbe poco tempo per adattarsi alle gomme Bridgestone e capire i freni in carbonio. Oltretutto, in alcune sessioni di prove piovve e mancò il tempo per lavorare. Un ottavo ed un settimo posto per lui tra San Marino e Spagna, con la speranza di tornare. Mai più. Rea non trovò vere offerte, oppure, quelle ricevute, furono rigettate dal nuovo re delle derivate.

Rea detiene quattro mondiali SBK vinti ed ha partecipato a due gare della MotoGP

Fogarty e Rea, i baronetti scelti dalla Regina Elisabetta

C'è chi si fregia per lauree ad honorem, Fogarty e Rea possono dire di aver ottenuto di più. Carl era una vera icona nel mondo inglese, ma non solo. In tutto il Regno Unito, Foggy muoveva masse e motociclisti, che accorrevano numerosi e "flaggati" di Union Jack, il simbolo portato fieramente dai tifosi del pilota Ducati. Margaret Tatcher aveva da poco tempo ripulito il Paese dai fastidiosi e bellicosi hooligans, ma lo stile, la passione e gli abiti dei supporters di Fogarty erano i medesimi. Spettacolari.

Tanta fama ha raggiunto l'apice diventando celebrità quando, dopo il secondo titolo consecutivo, i rappresentati del Regno hanno convocato Carl a Buckingham Palace, per conferirgli un importantissimo riconoscimento: il titolo di MBE, ovvero, membro ufficiale del Regno Unito Britannico. In pratica, il rude Fogarty diventò - con un colpo solo - un baronetto, in barba ai tanti upper class e gentleman che ambivano alla stessa onorificenza.

21 novembre 2017: Jonathan Rea nominato baronetto

In questo Rea somiglia a Carl, perché anche Johnny ha ricevuto il medesimo onore. Nel novembre del 2017, il nordirlandese si reca a Palazzo, dove le più alte cariche imperiali lo stavano attendendo. Sobrio ed elegante, il campione si è fatto fotografare ben vestito e pettinato, al pari di Fogarty molti anni prima. La soddisfazione di Jonathan era sincera, perché non tutti, da quelle parti, possono godere di tali investiture. E nel 2018 il portacolori Kawasaki centrò il quarto titolo, pareggiando i conti totali con Carl, anche lui dall'alto del suo status di "baronet".

Dio salvi la regina... e i piloti british della Superbike!