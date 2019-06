Al Marco Simoncelli, Johnny ha vinto ben sei volte. La Ducati di Alvaro è pronta a stare ancora davanti a tutti, le R1 sono le moto più in forma con Van Der Mark e Melandri su una pista favorevole.

19/06/2019

Consumati già sei round, la SBK si prepara per la settima uscita stagionale. Misano Adriatico il teatro della nuova sfida, con il Circuito Marco Simoncelli già pronto all'evento. Dalla pista alla riva ci sono giusto una manciata di chilometri. Gli appassionati, infatti, sono soliti alternare mare ed asfalto, tra onde e sorpassi. Piloti e bagnini, moto da corsa e moto d'acqua. Ombrelline e ragazze in costume. In Riviera non mancherà nulla.

Il meteo tipicamente estivo preannuncia duelli belli caldi. Caldissimi. Scottato dall'ultima uscita di Jerez, Rea proverà a riscattarsi. Il nordirlandese ha subìto una severa penalizzazione in Spagna, perdendo l'occasione di tenere la scia di Bautista. Alvaro stesso ha voglia di rimediare l'errore commesso domenica pomeriggio, quando si è sdraiato malamente, salutando il tifo amico con uno zero.

Trecento punti per il ducatista contro i duecentocinquantanove dell'alfiere Kawasaki. Non troppi, nemmeno impossibili da recuperare per Johnny. Chiaramente, il numero 19 e la sua Panigale V4 R non faranno sconti. Misano è molto vicino a Borgo Panigale e, come visto ad Imola, nel paddock ci saranno tutti i vertici della Rossa. Non può fallire "Bau Bau", il contratto 2020 è tutto da definire e si entra nella fase topica delle negoziazioni. Rea dovrà solo dare gas, preoccupandosi di colmare il gap accumulato. Tra i due si inseriranno le Yamaha. Le R1 M sono le moto più in forma del momento in SBK e Van Der Mark adora le curve del Marco Simoncelli. Attenzione anche a Melandri, il ravennate è cresciuto lì, quello è il tracciato di casa del numero 33.

Melandri e le Yamaha vanno a Misano SBK con il podio come obiettivo minimo

SBK, a Misano la differenza si farà in curva (con le gomme giuste)

Farà caldo, come al solito, in Romagna. Sia dal punto di vista delle temperature, altrettanto parlando dei toni della sfida in pista. Un tracciato particolare quello del Marco Simoncelli, che mette a dura prova le gomme. Le moto sono praticamente sempre in piega, in velocissimi curvoni destrorsi. La spalla degli pneumatici è costretta ad un super lavoro, senza sottovalutare le svolte a sinistra. In caso di gomma fredda sul lato opposto, è facile rimediare una scivolata. Per l'occasione Pirelli porterà due soluzioni inedite dedicate al posteriore, sollecitato dalle forti accelerazioni a motocicletta inclinata.

Si sono contati tanti sorpassi nelle edizioni precedenti, in una vera e propria battaglia "da spiaggia". I cavalieri e le loro cavalcature erano gli stessi di oggi: Rea, Melandri, Sykes, Davies, Van Der Mark. Alcune cose sono cambiate: Johnny è rimasto in Kawasaki, Marco è pero passato in Yamaha, Tom veste ora i panni BMW, Chaz fatica parecchio con la Panigale V4 R. Chi va fortissimo con la nuova Rossa è Bautista, rookie di categoria atteso dai tifosi che accorreranno a vederlo.

L'ex stella della MotoGP, iridato 125 nel 2006 - farà (ancora) di tutto per vincere. In ballo c'è, oltre al titolo mondiale, un contratto da firmare. In caso di dominio, Alvaro getterà sul tavolo condizioni a lui favorevoli. Lo spagnolo sa che Rea, Van Der Mark, Lowes e Melandri gli daranno gran filo da torcere. Meglio così per noi e per il pubblico: le gare si preannunciano divertenti e combattute, con qualche mina vagante a completare un quadro già interessante.

Armata Ducati al gran completo in Romagna: il tester Pirro invitato speciale e Zanetta a dare man forte alla Rossa

Pirro conosce bene la Ducati MotoGP e nella SBK di Misano guiderà una Panigale V4 R

Michele è molto forte. Il pugliese è campione in carica italiano e conosce i segreti della V4 R, portandone in pista i relativi sviluppi. Inoltre, Pirro collauda la Desmosedici GP, con qualche wild card nel Motomondiale. Insomma, il poliziotto di Borgo Panigale non si presenterà a Misano per fare numero, tuttaltro: Pirro e la Ducati messa appoggiata dal team Barni rappresenteranno la mina vagante del weekend romagnolo.

Atteso pure il team Go Eleven. Laverty non ha ancora recuperato la piena forma dopo l'infortunio rimediato ad Imola, la moto è libera. Il buon Tommy Bridewell preferisce dedicare sforzi e tempo al British Superbike, chi schierare, quindi? La scelta è stata fatta stamattina proprio da Ducati, che riproporrà Lorenzo Zanetti, già visto al Santerno con la V4 R Motocorsa. Decisione sensata, il bresciano collauda le Rosse, a Misano egli potrà ulteriormente fornire il proprio contributo alla causa SBK.