Basket, lo sfogo di Pozzecco

L'allenatore della Dinamo Sassari ha puntato il dito contro le condizioni di gioco: "Qua dentro non si può giocare a pallacanestro".

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 10:42 | aggiornato 19/06/2019 10:48

Gianmarco Pozzecco ha regalato un'altra conferenza stampa che resterà nella storia del basket italiano e non solo. Dopo la sconfitta della sua Dinamo Sassari in gara-5 della finale scudetto, l'allenatore si è lamentato pesantemente per il clima ostile trovato al Taliercio.

E ha puntato il dito contro le condizioni di gioco in cui si è ritrovata a competere la sua squadra: "Qua dentro non si può giocare a pallacanestro. Una finale non si può giocare qua dentro".

Pozzecco ha spiegato più volte che il suo non sia un "pianto", ma uno sfogo dovuto in particolare all'infortunio di Stefano Gentile: "Non me ne frega un ca**o di aver perso. L'unica cosa che esigo è che i miei giocatori non si facciano male. Perché lì divento una bestia. Perché sono miei figli".

Lo sfogo è andato avanti a lungo, con le solite modalità delle conferenze stampa di Gianmarco Pozzecco. Che ha chiuso il suo intervento con il colpo di scena finale, prima di alzarsi e andarsene: "E spero solo una cosa: di perdere anche la prossima".