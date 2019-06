Tanti sono i casi di Nazionali che giocano fuori dal proprio raggruppamento geografico e tanti sono anche i motivi: politici, economici, competitività sportiva, spettacolo.

Inutile menare il can per l’aia: a volte girano proprio, eccome se girano. L’ultimo a parlarne è stato Eduardo Berizzo, una vita da centrale, di difesa, fra Sud America, Ligue 1 e Liga e da qualche mese tecnico della Nazionale del Paraguay – dopo essere passato per Celta Vigo, Siviglia e Athletic Bilbao – ora impegnato nella Copa America che si tiene in Brasile.

Nella prima giornata della manifestazione che, oltre a essere il campionato continentale di calcio della CONMEBOL, la Federazione delle rappresentative del Sud America, è anche la più longeva al mondo fra quelle dedicate solo al calcio, la Selezione da lui diretta è incappata in una sorprendente partenza a handicap. In vantaggio 2-0 sul Qatar fino a poco più di 20 minuti dalla fine, si è fatta raggiungere e per poco non ci scappava la più inattesa delle sconfitte.

Mai nella storia della Copa America era successo che una Nazionale asiatica conquistasse i tre punti e al tecnico argentino del Paraguay non sarebbe garbato per nulla indossare i panni dell’apripista. Già, ma la domanda che a molti tifosi della Selezione di Asuncion, e non solo a loro, è sorta spontanea nei giorni scorsi è: che cosa diavolo ci fa la Nazionale del Qatar in una manifestazione calcistica che si chiama pur sempre Copa America?

Nazionali: perché non sempre valgono i criteri geografici?

Del resto, a caldo, a fine match, anche Berizzo si era lasciato scappare quella scomoda verità che nessuno in genere osa dire:

Sarebbe più logica una Copa America formata soltanto da squadre del Sud America: non mi sembra che agli Europei vengano invitate squadre di altri continenti. Al limite andrebbe istituita una competizione in cui siano riunite Conmebol e Concacaf.

Passi insomma per quelle Nazionali del continente che in fondo si chiama pur sempre America, ma gli asiatici quelli no, se ne stiano pure a casa loro. Se questa è la sintesi del Berizzo-pensiero – che tra l’altro contiene un errore di fondo perché, come vedremo, l’Uefa mantiene un atteggiamento molto inclusivo - tanti suoi colleghi in giro per il mondo hanno subito onte anche più pesanti ma hanno dovuto contenersi nei commenti. Impossibile non ricordare, per esempio, gli occhi vitrei e disperati di Frank de Boer, incapace di spiegarsi come quegli israeliani (si trattava di quelli dell’Hapoel Beer Sheva) che non dovevano nemmeno trovarsi lì almeno secondo logica geografica, avessero potuto espugnare in scioltezza il campo della sua Inter, scrivendo e firmando una delle pagine peggiori della storia del club.

La Copa America

Ci sono molti e diversi motivi - politici, economici, di competitività sportiva o di spettacolo - per cui alcune Nazionali giocano fuori dal proprio raggruppamento geografico. Partiamo dalla Copa America. Nata nel 1916 come Campeonato Sudamericano de Football, ha cambiato nome a partire dal 1975. Per quasi 80 anni la manifestazione, indipendentemente dal nome che portava, si era sempre disputata fra le 10 Nazionali storiche del continente sudamericano – Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela – suddivise in due gironi da 5 squadre, mentre a partire dall’edizione del 1993, fu deciso di cambiare la formula allargando la partecipazione attraverso l’invito ad altre 2 compagini con l’intento di renderla più appetibile e spettacolare. Si tratta di un allargamento a inviti, che ha riguardato principalmente nazioni centro e nord-americane, quelle della Concacaf, insomma.

Fra queste la più presente è stato il Messico – assente per la prima volta solo quest’anno – poi Stati Uniti, Costarica, Honduras, Giamaica, Panama, Haiti e, per la prima volta, ecco nel 1999 l’invito a una Nazionale asiatica, il Giappone. La squadra del Sol Levante è stata richiamata nel 2019, per supplire alle defezioni di Messico e USA, insieme a quel Qatar il cui invito, in omaggio anche agli organizzatori dei prossimi Mondiali, ha tanto fatto infuriare Berizzo.

Il caso di Israele

Al di là del caso del Beer Sheva, nel nostro paese ci fu chi storse il naso quando nei sorteggi dei gironi di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, l’Italia capitò nel gruppo con Israele. Per fortuna, poi, arrivarono due vittorie e furono ben altre le cause che risultarono fatali agli Azzurri di Ventura, ma non mancò chi allora si interrogò se fosse giusto o meno giocare contro Israele. In questo caso i motivi dell’affiliazione alla Uefa della Nazionale e delle squadre del paese asiatico sono ovviamente e comprensibilmente politici. Nella AFC, la Confederazione Calcio Asiatica, dal 1956, Israele venne sottoposto a ripetuti boicottaggi che portarono nel ’74 all’uscita dall’AFC. Ci volle un ventennio prima che si completassero tutte le pratiche per il suo passaggio all’Uefa, non senza alcune polemiche – i tifosi del Celtic Glasgow, per esempio, sono da sempre i più fieri oppositori delle squadre con la stella di David in Europa – e qualche difficoltà di percorso.

Gli altri casi, dalla Russia all'Australia

Ci sono altri casi, poi, nei quali entra in gioco un insieme di considerazioni, un mix di motivazioni storiche, geografiche, politiche e di opportunità, anche sportiva, che fanno prevalere il criterio inclusivo, almeno all’interno dell’Uefa. Parliamo principalmente di Russia e Turchia: entrambe hanno la maggior parte del territorio in Asia ma la loro storia, soprattutto per quanto riguarda la prima, ha sempre corso di pari passo nei secoli con quella delle maggiori nazioni europee. Opportunità politica – per il Vecchio Continente è sicuramente più conveniente un atteggiamento inclusivo nei confronti di due grandi nazioni chiave – e sportiva – per Russia e Turchia è più premiante partecipare ai tornei europei, decisamente più competitivi e formanti – fanno il resto. Discorso analogo vale naturalmente per alcune delle repubbliche che facevano parte dell’Unione Sovietica, indipendentemente dal fatto che formalmente la loro collocazione geografica non ricada interamente sul nostro continente e precisamente: Armenia, Azerbaigian, Georgia e Kazakistan.

Un caso a parte, infine, è quello dell’Australia, la più grande nazione dell’Oceania che quindi dovrebbe prendere parte alle competizioni OFC e che invece ha scelto di misurarsi con le nazioni asiatiche (AFC) per una questione di ranking. Le Nazionali oceaniane, infatti, veleggiano grosso modo fra la posizione 140 e oltre la 200, mentre l’Australia che attualmente sta intorno alla 40esima posizione ha comprensibilmente scelto da tempo di confrontarsi con Corea del Sud, Giappone o Iran piuttosto che con Papua o Vanuatu.