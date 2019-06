L'attaccante colombiano può rappresentare una chiave tattica importante. Stuzzicano la potenziale intesa con Zapata e il binomio con l'attuale tecnico bergamasco.

di Andrea Bracco - 19/06/2019 11:25 | aggiornato 19/06/2019 11:30

L'ultimo mese di Luis Muriel è stato un continuo turbinio di emozioni, un mix di felicità e delusione cominciato con la comunicazione del non riscatto da parte della Fiorentina. In viola il colombiano aveva fatto intravedere cose molto interessanti soprattutto all'inizio: arrivato durante il mercato di riparazione, l'attaccante aveva scelto la Toscana per rilanciarsi dopo i tempi bui di Siviglia, dove non si era mai veramente ambientato né durante la gestione Montella, poi ritrovato proprio a Firenze, né in seguito con Machin e Caparros.

Per fortuna in Italia c'è un allenatore che potrebbe veramente essere in grado di valorizzarlo. Si tratta di Gian Piero Gasperini, l'architetto dell'Atalanta dei miracoli: quando il presidente Percassi gli ha paventato l'ipotesi di portare Muriel in nerazzurro, il tecnico di Grugliasco non si è fatto problemi a dare il suo assenso immediato alla trattativa. Così, a pochi giorni dall'infortunio che lo ha messo ko per il resto della Copa America, la punta può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Lo stop al ginocchio è meno grave del previsto, a tal punto che il 12 luglio – giorno in cui l'Atalanta si radunerà – il giocatore potrebbe già essere aggregato addirittura per allenarsi con i compagni.

A questo punto sarà interessante capire come il Gasp intenderà inserirlo nel suo sistema. Per capirlo con precisione va prima fatto tutto un excursus sull'evoluzione tattica del giocatore durante questi anni. In patria, Muriel nasce come numero 9 molto atipico: il suo fisico non troppo sviluppato in altezza non gli ha mai permesso di diventare un vero e proprio attaccante d'area di rigore, ma la sua rapidità è sempre stato un fattore abbastanza decisivo per supplire a tale mancanza. Abile negli spazi, si ritaglia il gol in altri modi, magari con giocate estemporanee nello stretto che lo portano a estrarre improvvisamente il coniglio dal cilindro.

Luis Muriel è il primo colpo di mercato per l'Atalanta da Champions League: il colombiano, recentemente infortunatosi alla Copa America, rappresenterà una chiave tattica importante per Gasperini

Attaccante o esterno, Muriel è pronto a prendersi l'Atalanta

Poi, con il suo approdo in Italia, ha cambiato un po' il suo stile di gioco, venendo impiegato talvolta da seconda punta e spesso, molto spesso, da esterno d'attacco. Le sue brevi leve gli permettono di essere impattante in campo aperto soprattutto durante le sue esperienze a Udine – la piazza che lo ha tenuto a battesimo – e Lecce, durante le quali però mette in mostra una facilità disarmante ad accumulare chili di troppo, obbligando gli allenatori ad accentrarne nuovamente il raggio d'azione con risultati non sempre positivi. Il suo rapporto con il cibo lo ha spesso limitato, soprattutto per i vari infortuni che a più riprese lo hanno costretto a fermarsi. Ora però il peggio sembra essere passato e, in questo nuovo contesto, Luis Muriel potrebbe adattarsi decisamente a fare tutto.

Se Gasperini dovesse confermare il 3-4-1-2 che tanto bene ha reso negli ultimi mesi di campionato, l'ex sampdoriano agirebbe da seconda punta. In caso di una rimodulazione verso il 3-4-3 invece si allargherebbe a sinistra, con il compito comunque di puntare con insistenza il centro visto che il mister chiede spesso agli esterni di rientrare a riempire il campo, soprattutto in fase di non possesso. Più in generale, il classe 1991 può davvero adattarsi a quasi qualunque modulo, anche quelli più scolastici come il 4-3-3 o il 4-4-2, dove spesso lo si vede abbassarsi in verticale dietro alla prima punta per duettare palla a terra con gli esterni di centrocampo.

Una chiave tattica per Gasperini

Il suo passato parla comunque di una grande duttilità sin dai tempi di Udine, dove veniva utilizzato come partner di Antonio Di Natale e, talvolta, anche come suo alter ego con un trequartista a supporto, ruolo ricoperto anche alla Sampdoria sotto la guida di Marco Giampaolo, completando la sua crescita da esterno nelle poche volte in cui l'attuale allenatore del Milan ha schierato la squadra con un tridente davanti. A Siviglia ha giocato poco, ma quando lo ha fatto spesso si è mosso da numero 9 atipico, col compito di svariare e aprire spazi per gli inserimenti dell'impressionante batteria di esterni e mezzepunte in forza al club andaluso.

Poi, tra Fiorentina e Colombia, è stato definitivamente dirottato largo a sinistra: con Pioli aveva cominciato molto bene, segnando alcuni gol molto belli e importanti, ma con l'arrivo di Montella è finito ai margini, portando la società – che nel frattempo è passata di mano – a non esercitare il riscatto concordato con gli spagnoli. Gasperini però potrebbe finalmente farlo esplodere, il che è uno scenario abbastanza particolare visto che si parla di un ragazzo di 28 anni, magari lavorando sulla coppia potenzialmente devastante con Duvan Zapata e, contesualmente, affinandone l'intesa con il Papu Gomez e soprattutto Ilicic. Quest'ultimi due hanno permesso in questi anni all'allenatore di varare più moduli, nei quali Muriel si sposerebbe a meraviglia.

Il colombiano è rapido e ha finalmente ritrovato una condizione accettabile: il fisico è tornato asciutto come quello degli esordi in Italia, quando stupì tutti per la capacità di ribaltare l'azione e di aggredire gli spazi con grande efficacia, oltre ovviamente a mettersi in mostra per un istinto del gol davvero invidiabile, che spesso lo ha portato a inventarsi realizzazioni favolose.

Scommettere su di lui costerà circa 15 milioni di euro, ma a Bergamo ci sono le condizioni per far sì che finalmente l'ex baby prodigio, cresciuto nelle giovanili del Deportivo Cali, si realizzi paiono esserci proprio tutte. Qui Zapata ha giocato la miglior stagione in carriera trascinando la squadra in Champions League a suon di gol. I tifosi già sognano le serate di gala con la coppia cafetera in attacco, un mix di fattori che in mano a Gasperini rischiano di trasformarsi in una delle proposte più interessanti della prossima annata.