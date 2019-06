Ducati al lavoro per ribaltare la gara negativa in Catalogna a causa dell'incidente provocato da Jorge Lorenzo. Novità aerodinamiche, elettroniche, di assetto e un nuovo telaio per rispondere all'offensiva di Marc Marquez.

L'ultima gara del campionato MotoGP ha riservato un'inattesa quanto sgradita sorpresa in casa Ducati. L'incidente provocato da Jorge Lorenzo complica sensibilmente la corsa al titolo mondiale di Andrea Dovizioso, ora distante 37 lunghezze dal leader Marc Marquez. Un colpo nello stomaco difficile da metabolizzare per la casa di Borgo Panigale, nonostante le scuse arrivate repentinamente dal maiorchino. Con un simile gap in classifica il campione in carica potrà gestire meglio le situazioni difficili senza correre rischi, né dover spingere al limite o sentirsi sotto pressione. Una condizione mentale e fisica non da poco quando si corre sul filo dei decimi e su circuiti che a volte sono per natura ostili alla propria moto.

La casa di Borgo Panigale prova a reagire apportando interessanti sviluppi nell'evoluzione della Desmosedici GP. Nel test di lunedì scorso in Catalogna, Andrea Dovizioso ha provato un nuovo telaio con un inserto in carbonio che migliora il famigerato turning, la percorrenza a centro curva che dallo scorso anno si rivela il tallone d'Achille della Ducati. Servirà provarlo in un week-end di gara per avere le conferme, ma sui volti di piloti e tecnici c'è un sorriso stampato che lascerebbe prevedere esito positivo. I due piloti ufficiali hanno anche testato un profilo aerodinamico aggiuntivo montato sul cupolino, definito simpaticamente "halo", dal momento che rievoca il dispositivo di protezione adottato in Formula 1. Infine, Dovi e Petrucci hanno trovato delle soluzioni di set-up convincenti che verranno usate la prossima settimana ad Assen. Al vaglio di Jack Miller anche un nuovo codone più voluminoso che rappresenta una grande novità.

Tanta carne sul fuoco dello sviluppo tecnico, ma potrebbe non bastare contro la Honda di Marc Marquez, veloce oltre che fortunato. Cinque i punti di distanza tra Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso che potrebbero spingere il pilota ternano a diventare pilota di punta del Ducati Team. Ma considerando la situazione attuale, a seconda delle occasioni che verranno a crearsi in pista, è facile immaginare che Petrux sia pronto a sacrificarsi per la corsa al titolo MotoGP del compagno di scuderia. Serviranno due piloti estremamente competitivi da qui a Valencia e gli aggiornamenti presentati dai tecnici della Rossa potrebbero consentire di fare quel passo avanti necessario per giocarsela sempre più alla pari. Il week-end di Assen sarà rivelatore in tal senso.

L'estensione del cupolino, apparso nell'ultimo test ufficiale MotoGP, sembra una prova generale per soluzioni future che dovrebbero arrivare dal reparto aerodinamico orchestrato dall'ingegnere Edoardo Lenoci. Petrucci e Dovizioso hanno raccolto una gran mole di dati per un qualcosa che sembra preannunciare un'altra 'diavoleria' aerodinamica, come già avvenuto a inizio stagione con il tanto discusso cucchiaio. Danilo ha sperimentato anche un profilo sul serbatoio per migliorare l'ergonomia, alcune geometrie per perfezionare il feeling con l'anteriore e di conseguenza il turning. Ad Assen si potrà cominciare già con una base di setting ottimale su cui limare i dettagli.

Non è tutto. Ducati negli ultimi anni ha rappresentato non solo l'avanguardia in campo aerodinamico, ma anche sulla centralina elettronica, dopo aver ereditato alcune delle menti più eccelse della Magneti Marelli. I nuovi set-up potrebbero contribuire a ridimensionare le difficoltà nelle curve ad ampio raggio, anche se l'attenzione è tutta puntata sul telaio testato dal Dovi.

Sembra un po' meglio lavorare in entrata di curva - ha detto il forlivese -. Ma non è molto chiaro, è difficile dire dove e quanto è grande il progresso. Questo tipo di test è difficile. Ma sono felice che ci stiamo lavorando. Quando cambi qualcosa sul telaio hai bisogno di molta esperienza per capire le caratteristiche in modo accurato. Lo vedremo ad Assen: solo confrontandosi con gli altri piloti puoi capire perfettamente.

Nonostante le note positive sfornate nel test IRTA, la lingua batte ancora sul dente che duole: la caduta al Montmelò che ha consentito a Marquez di portarsi a +37 in classifica iridata su Andrea Dovizioso.