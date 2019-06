Tre giorni di test per i piloti e le Energica Ego Corsa nel circuito Ricardo Tormo. Simulate qualifiche e Gran Premio, vinto dal brasiliano del team Avintia.

di Mirko Colombi - 19/06/2019 21:42 | aggiornato 20/06/2019 00:47

Ha ripreso vita - bene - la MotoE. Dopo l'incredibile e spaventoso rogo di Jerez, ogni esemplare della Energica Ego Corsa era a disposizione di tutti i piloti iscritti al campionato. Un importante test di tre giorni ha consentito ai corridori "elettrici" di poter famigliarizzare con la moto, capace di potenziale alto e tutto da sviluppare. La pista di Valencia ha ospitato le squadre, subito al lavoro per preparare al meglio quello che sarà il Primo Gran Premio FIM Enel MotoE World Cup.

La data prefissata per l'evento che sta incuriosendo tutti coincide con il nono appuntamento stagionale del Motomondiale, in Germania, nella prima settimana di luglio. Al Sachsenring vedremo la prima corsa della storia, poi si andrà in Austria, e doppia partenza nelle tappe di Misano e Valencia. In totale, le gare 2019 saranno sei, mantenendo l'idea originale che precedeva l'incendio avvenuto mesi fa.

Interessanti i riscontri cronometrici dei test, come avvincente la simulazione gara effettuata oggi. Ad imporsi è stato il brasiliano Eric Granado - ex Moto2 - con la moto messa in pista dal team Avintia. Sette i giri totali, completati in meno di dodici minuti. Non era al via l'inglese Bradley Smith, causa impegni presi per lunedì con l'Aprilia al Montmelo. Un solo passaggio di Randy De Punier, autore di un brutto volo a 200 chilometri orari nel primo giorno dei tre. Le MotoE sono appena nate, già veloci e non vanno sottovalutate.

Energica Scatto della prima gara simulata della MotoE

MotoE, la rinascita e la prima "elettrizzante" gara

Senza perdersi d'animo, Livia Cevolini e lo staff di Energica si sono rimessi al lavoro, immediatamente. Dal fuoco di Jerez al primo Gran Premio virtuale della MotoE, la categoria innovativa che desta l'interesse degli addetti ai lavori e la partecipazione di sponsor e pubblico. Era tutto andato in fumo in Andalusia, ma a Valencia il brutto episodio è stato dimenticato in un attimo. Per fornire moto e pezzi di ricambio ai team iscritti, Energica ha lavorato sodo ed in silenzio.

Silenziose sono pure le bellissime Ego Corsa, versione da competizione che vedremo nelle sei gare in programma quest'anno. Prove, collaudi e tempi sul giro. Una simulazione di qualifica ed una di Gran Premio. Non male come ritorno all'attività dopo il grande falò e lo spavento dello scorso inverno. In pieno stile SBK, una sorta di Superpole rovesciata, che tanto piaceva ai tifosi. Dal tempo più alto al giro più veloce, in ordine decrescente. In questo modo è stata stabilita una griglia di partenza, con Hector Garzo dalla prima casella grazie al crono di 1'40"594.

Per completare il programma, ecco una simulazione della prima corsa "silenziosa" della storia. Schierati i piloti, il sibilo acuto ha accompagnato una prepotente accelerazione: sono veloci le MotoE, che non vanno sottovalutate. Nel primo giorno di prove, l'esperto Randy De Puniet è volato in terra a 200 chilometri orari, tradito dalla coppia esuberante offerta. Nessun controllo di trazione e tanta manetta per tutti, in particolare da Eric Granado, vincitore "virtuale" della contesa. I duelli e lo spettacolo offerto è stato di livello, la classe elettrica ha promesso bene e sta mantenendo le aspettative.

Very happy with the P1 🥇 in the race simulation today with MotoE! With this victory I won a @EnergicaMotor Eva and we go to the German GP super motivated! Thanks @realeavintia and everyone who believes in my work! #ericgranado #eg51 #motogp #motoe #avintiaenergia #energica pic.twitter.com/3zqXPuQhpC — Eric Granado (@ericgranado) June 19, 2019

Quanto vanno veloce le Energica? Le piccole ed agili Moto3 nel mirino

Lo scorso anno piovve nelle qualifiche della entry class di Valencia, quindi, meglio guardare i riferimenti relativi al 2017. Con la ufficiale Honda NS 250RW monocilindrica e le ben rodate gomme Dunlop, lo spagnolo Jorge Martin si aggiudicò la pole position, arrivata con il tempo di 1'38"428 ed una condizione di pista ottimale. Alex Marquez scattò dal palo della Moto2 con la Kalex motorizzata CBR600 dopo aver stampato il crono di 1'35"050.

Il miglior pilota nel computo della tre giorni di Valencia è stato il finlandese Niki Tuuli, ex Supersport e Moto2. Il portacolori del team Ajo ed il suo 1'40"127 sono rimasti in vetta al foglio dei tempi sino a fine giornata. Considerando i mesi di stop forzato, uno sviluppo tutto da portare avanti e l'asfalto del tracciato lontano dall'essere soddisfacente, non ci stupiremmo se entro il round di fine anno - sulla stessa pista, ricca di curve - le MotoE girassero come le Moto3. A dispetto del peso e della gioventù del progetto Energica.