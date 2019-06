Il presidente UFC chiude la porta ad un rientro della star WWE, assicurando come un suo mancato ritorno sia stata una scelta legittima.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 19/06/2019 18:12 | aggiornato 19/06/2019 20:17

Brock Lesnar e le MMA hanno ufficialmente chiuso. A dispetto di quanto filtrato in quel di UFC 226, quando The Beast e il campione pesi massimi Daniel Cormier si confrontarono in quella che pareva essere una delle schermaglie pre-superfight più importanti degli ultimi 10 anni, il rientro dell'attuale wrestler WWE nell'ottagono non si concretizzerà più. D'altronde, dopo quasi un anno di rumors e mezzi abboccamenti, non c'è mai stato un vero e proprio abozzo di trattativa per il dream match in questione, con DC che - dopo essersi fermato per un bel po' di mesi - si preparerà ad affrontare ancora una volta Stipe Miocic il 17 agosto prossimo.

UFC 241 che dunque solcherà un nuovo orizzonte per la divisione pesi massimi della promotion più famosa del mondo delle MMA, anche in considerazione del fatto che Daniel Cormier potrebbe ritirarsi. Come annunciato dallo stesso campione UFC, infatti, l'idea di lasciare le scene a 40 anni compiuti era da sempre stata una sua prerogativa, magari proprio in coincidenza del suo compleanno - festeggiato il 20 marzo - o in una data vicina come sarebbe stata quella di UFC 235 del 2 marzo o UFC 236 del 14 aprile scorso.

Niente Cormier - o, eventualmente, Miocic - contro Lesnar, dunque? Stando alle dichiarazioni di Dana White all'account Instagram ufficiale di ESPN MMA diremmo proprio di no.

Non ero per nulla arrabbiato. Brock ha avuto un buon percorso in UFC, è stato divertente. Ascoltate, in questo business bisogna investire il 100% su ciò che si fa, devi starci dentro. La sua testa, invece, non era focalizzata su questo, perciò ha fatto la scelta giusta decidendo di non tornare.

MMA: l'alterco tra Daniel Cormier e Brock Lesnar.

MMA: sicuri che Brock Lesnar non tornerà?

Difficile, al netto di tutto, capire se effettivamente Brock Lesnar farà un'altra apparizione nell'ottagono più famoso al mondo. Il suo rapporto con la WWE, d'altronde, non rappresenterebbe affatto un ostacolo in caso di eventuali ripensamenti, anche se bisogna ammettere come questa ipotesi resti alquanto utopistica al momento. Ma, già nel caso del ritorno a UFC 200, tutto si poteva pensare meno che ad un eventuale ritorno di The Beast: quindi perché non essere comunque fiduciosi?

Certo, resta da capire chi potrebbe essere il suo avversario, che verosimilmente potrebbe esser scelto tra un novero di pesi massimi d'élite militanti in UFC. Difficile, se non impossibile, vedere un match tra Lesnar e Jon Jones: questa pista, ventilata in passato, è tramontata sin da subito al pari di quella legata a Francis Ngannou. Più probabile, per l'appunto, che si possa stipulare un eventuale incontro con chi uscirà vincente da Daniel Cormier vs Stipe Miocic 2.