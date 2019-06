Dopo settimane di indecisioni i rossoneri hanno finalmente trovato il nuovo allenatore: l'ex sampdoriano arriva in una big dopo anni di gavetta e qualche episodio particolare.

di Andrea Bracco - 19/06/2019 19:38 | aggiornato 19/06/2019 19:46

Dopo settimane di confusioni varie, portate in primis dalla delicata situazione dirigenziale e dai continui scontri con la UEFA, anche il Milan finalmente ha il suo allenatore. Sarà Marco Giampaolo a sedersi sulla panchina rossonera in vista della prossima stagione: l'ormai ex tecnico della Sampdoria si è legato al club con un contratto triennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione, il che rappresenta un notevole salto in alto non solo dal punto di vista tecnico, ma anche economico viste le cifre guadagnate fino a oggi. Decisivo è stato il parere di Paolo Maldini, grandissimo estimatore dell'abruzzese: la bandiera milanista lo aveva messo da tempo in cima alla lista dei suoi profili ideali e, quando la società ha deciso di concedergli più poteri, non ha avuto subbi nell'andare a chiudere l'accordo.

Ora Giampaolo si vestirà di rossonero per quella che, a tutti gli effetti, è la prima vera avventura alla guida di una big italiana. Non ce ne voglia la Sampdoria, piazza sempre affascinante, ma da adesso in poi per il 51enne nato a Bellinzona da famiglia giuliese è arrivato il momento di dimostrare di poter allenare a certi livelli. Il Milan ha bisogno delle sue idee e della sua passione, del modo nel quale concepisce il calcio a tal punto da, forse in maniera troppo eccessiva, idealizzarlo fino all'eccesso.

A Milano troverà il materiale per far giocare il suo calcio e una società pronta a dargli quei profili a lui tanto cari, talenti da sgrezzare mixati con elementi giovani ma già in grado di dare il loro apporto alla causa e magari, perché no, potenzialmente cedibili tra qualche stagione con la possibilità di farci su una bella plusvalenza. In tal senso il primo rinforzo è già arrivato: si tratta di Rade Krunic, centrocampista dell'Empoli prelevato per 8 milioni di euro, un elemento che il mister ha già avuto modo di allenare durante la sua parentesi toscana.

Empoli ha rappresentato una sorta di rinascita per Marco Giampaolo. La piazza lo ha accolto molto bene nonostante i tanti dubbi sollevati al momento del suo annuncio: d'altronde il personaggio lo conosciamo bene e, fino al suo arrivo nella provincia fiorentina, la sua carriera era stata costellata di episodi abbastanza particolari. Su di lui però ha inciso la valutazione di Maurizio Sarri, uno degli allenatori coi quali ha condiviso un pezzo di carriera e dal quale dice di aver imparato molto. È stato proprio l'ex manager del Chelsea a consigliarlo al presidente Corsi, che dopo avergli consegnato le chiavi della squadra si è goduto un anno di grande calcio, culminato con un decimo posto in Serie A.

Con lui alla guida gli Azzurri hanno trovato stabilità, un termine che mal si sposa con la vita calcistica del tecnico, protagonista di alcune decisioni anche abbastanza forti, inusuali e per certi versi anacronistiche in un mondo concreto e spietato come quello del calcio. Per esempio, memorabile è la sua presa di posizione nell'anno in cui Corioni lo chiama per allenare il Brescia: la squadra, partita per vincere la Serie B, presto precipita a causa delle ripetute intimidazioni degli ultras, i quali non hanno gradito la nomina di un profilo sconosciuto e, soprattutto, il fatto che il suo secondo fosse l'ex atalantino Fabio Gallo.

Il 4-3-1-2 come stile di vita e la volta in cui sparì nel nulla

Alla pretesa di un incontro faccia a faccia, Giampaolo disse no e, constatando la (non) presa di posizione da parte della proprietà decise di dimettersi e sparì nel nulla. Lo fece nel vero senso della parola, senza comunicarlo a nessuno, tanto che dopo alcuni giorni la preoccupazione che potesse essere successo qualcosa prendeva sempre più piede. In realtà lui era solo tornato a Giulianova, la sua casa, dove c'è una spiaggia che - parole sue - lo ha aiutato molto spesso a risolvere annose questioni legate al proprio lavoro.

In un'intervista di pochi minuti rilasciata a DAZN, rispondendo a una domanda riguardo il suo calcio, il neomilanista ha risposto:

Molti mi chiedono perché uso sempre il 4-3-1-2, non capendo che per me non è solo un modulo, ma una filosofia di vita. Nel mio schema c'è tutto un mondo intero.

Lo stesso mondo che lo ha portato a girovagare in tutto lo Stivale alla ricerca della sfida e delle motivazioni giuste. Qualche anno prima dell'episodio di Brescia, ai tempi in cui era seduto sulla panchina del Cagliari, venne esonerato dopo poche settimane e, quando a dicembre Cellino lo richiamò in sella, lui fece si rifiutò arrivando anche a indispettire il proprio avvocato, liquidato con un semplice ma ficcante "la dignità non ha prezzo" scritto in calce a una lettera nella quale si assumeva le conseguenze legali delle sue azioni. La sensibilità non gli è mai mancata e forse lo ha limitato troppo, anche quando avrebbe meritato di fare il grande salto.

Da Ascoli alla gratitudine di Quagliarella: "Fa parte della mia vita"

Già, perché Giampaolo non è solo il fuggitivo o l'hombre vertical che rifiuta lo stipendio per non scendere a patti, ma anche quello che alla prima esperienza in panchina - per esempio - porta l'Ascoli in Serie A. È un professionista preparato, impegnatosi per la maggior parte della propria carriera da calciatore a carpire i segreti del suo mentore Giovanni Galeone, che a sua volta lo ha tratteggiato come "un secchione della panchina". Preciso, metodico, un valorizzatore della maggior parte delle risorse che gli vengono messe a disposizione, è amico di Sarri ma anche di Allegri, perché uno come lui piace in maniera trasversale.

Il suo fare da antidivo non buca la telecamera, mezzo che lui stesso ha più volte detto di odiare, ma arriva dritto al cuore dei giocatori. Fabio Quagliarella ha più volte dichiarato quanto la figura del tecnico faccia parte della sua storia professionale, mentre il fratello Federico ha detto di ispirarsi a lui e alla sua visione del calcio. Già, il calcio, il più grande amore di Giampaolo, quello che dopo anni passati a mangiare la polvere della provincia adesso può cullare il sogno di allenare il grande Milan. E, visti i sacrifici, questo privilegio se lo è ampiamente meritato.