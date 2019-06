Meticoloso, martellante e ossessionato dal trequartista, il nuovo tecnico rossonero porta in dote il suo storico 4-3-1-2. Ma sul mercato bisognerà cambiare parecchio.

Dopo settimane di inseguimenti e strizzate d'occhio il Milan e Marco Giampaolo si sono finalmente trovati. L'ormai ex tecnico della Sampdoria è l'uomo dal quale i rossoneri ripartiranno per dare il via a quel processo di rinnovamento tanto atteso, affidandosi a un allenatore che arriva finalmente sulla panchina di una vera big - seppure in situazione rabberciata - per giocarsi le proprie carte nel grande calcio. L'ex blucerchiato porta in dote idee chiare, uno stile di gioco propositivo e la sua attitudine a valorizzare al meglio i giovani talenti che il club gli metterà a disposizione.

Per questo Paolo Maldini ha deciso di affidare all'abruzzese la panchina del Milan: tra pochi giorni ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa, poi ci si siederà nuovamente al tavolo per capire quanti e quali rinforzi gli andranno consegnati per permettere al proprio stile di attecchire in fretta. Va detto che, a seconda delle decisioni che verranno adottate da e con la UEFA, i rossoneri potrebbero anche non avere il "problema" dell'Europa League. In tal caso la strategia sul mercato cambierebbe, anche se non radicalmente, fornendo al proprio condottiero un bell'assist per rifondare da zero in tutta calma.

L'idea della società è quella di dare al proprio mister una squadra composta per la maggior parte da giocatori di massimo 25 anni, gente già formata per dare il proprio apporto nell'immediato ma anche con qualche margine di miglioramento ulteriore. Magari, perché no, gente in grado di esplodere proprio grazie al meticoloso lavoro tattico e mentale di Giampaolo. Va detto che alcune indicazioni sono già state date: il tecnico riabbraccerebbe volentieri alcuni ex giocatori allenati durante la sua esperienza triennale alla Sampdoria, quando - nonostante nei finali di stagione la squadra abbia sempre palesato dei problemi - da Genova sono sbocciati talenti a ripetizione.

In questi giorni si è parlato di Dennis Praet, Joachim Andersen, Lucas Torreira e addirittura Fabio Quagliarella, attaccante che - a 36 anni - ha trovato la miglior stagione in carriera. Giampaolo vuole gente che conosce bene per aiutare gli altri ad assimilare il prima possibile i propri dettami di gioco. Il modulo di base sarà come sempre il 4-3-1-2, un sistema col quale lo stesso allenatore ha un rapporto quasi ossessivo. A rivelarlo è stato proprio lui durante una breve intervista rilasciata qualche mese fa a DAZN, nella quale spiegava chiaramente come la sua concezione di calcio sia sempre andata oltre lo schieramento di undici calciatori:

La mia missione principale è quella di divertirmi. Il giorno in cui non succederà più per me sarà un bel problema. Il modulo me lo porto dietro da sempre: mi è difficile spiegarlo, ma non si tratta solo di numeri. Dietro al mio 4-3-1-2 c'è un mondo intero.

Parole importanti, quasi da appassionato, accompagnato forse troppo spesso dai soliti luoghi comuni di casa nel mondo del calcio. Poi però c'è il campo, che lo dipinge come un tipo sempre disponibile con i suoi ragazzi, nonostante all'apparenza appaia come un personaggio taciturno poco incline a stare sotto i riflettori. Il suo rombo di centrocampo è ormai un marchio di fabbrica, perché contrariamente ai (pochi) colleghi che lo utilizzano al suo pari, Giampaolo schiera un sistema spiccatamente offensivo che anche in fase di non possesso non si schiaccia in un 4-4-2, ma tende a rimanere in pressing alto per evitare l'uscita con la palla degli avversari.

Da qui, dalla mediana, si deve partire per provare a dare una vera identità al nuovo Milan. Tra i giocatori presenti in rosa ce ne sono alcuni che, probabilmente, potrebbero fare al caso suo. Per esempio Hakan Calhanoglu nell'immaginario collettivo sarebbe uno dei trequartisti dai quali ripartire: il turco dovrebbe rimanere e giocarsi le sue carte, al pari di Frank Kessié e Giacomo Bonaventura. Via, invece, la grossa pletora di esterni tutto dribbling e poca sostanza alla Suso, visto che una delle particolarità dell'approccio alle partite delle squadre di Giampaolo è appunto il pragmatismo.

Sotto la mano sapiente dell'ex blucerchiato potrebbe esplodere definitivamente Lucas Paquetà. mezzapunta costruita o, meglio, interno sinistro con licenza di inserirsi o di tentare il tiro dalla distanza. Il brasiliano piace molto e, da quando è arrivato a gennaio, è riuscito a ritagliarsi uno spazio molto importante. Ora serve uno step ulteriore e questo sembra l'anno giusto per compierlo. Se davanti Piatek è intoccabile, va valutata la posizione di Cutrone visto che il nuovo mister preferisce giocare con una seconda punta di ruolo affiancata al numero 9.

Per questo un investimento potrebbe essere fatto proprio in quella zona, in modo da dare al polacco ex Genoa il giusto partner col quale duettare. Tra centrocampo e attacco andranno comunque cambiati un po' di effettivi, con buona pace del processo di spending review col quale il Milan dovrà per forza rapportarsi. Gente come Montolivo, Bertolacci, Mauri, Borini, Castillejo e il già citato Suso dovranno lasciare Milanello, mentre - dopo aver perso Bakayoko - bisognerà capire cosa si intenderà fare con Biglia, sulla carta spendibile come mediano basso pur non essendo strutturato fisicamente come vorrebbe l'allenatore.

Molto meglio la situazione in difesa, dove verranno presi un laterale per fascia (Abate andrà via a zero e Laxalt partirà) più uno o due centrali, a seconda delle scelte che verranno fatte su Zapata (in scadenza) e Musacchio, oltre ovviamente all'evoluzione della faccenda Caldara. Lui e Conti dovranno essere recuperati al più presto, sperando possano tornare ai livelli di Bergamo perché tatticamente rappresentano due profili particolarmente adatti all'idea di calcio che ha in mente Giampaolo.

Il suo arrivo a Milano rappresenta una bella sfida: la squadra arriva da anni passati a raggranellare risultati abbastanza deludenti, manca dalla Champions League da un'era geologica e, le ultime gestioni, sono state disastrose non solo a livello tecnico ma anche economico. Ecco perché servono idee chiare e qualcuno che le sappia mettere in pratica, magari abbinando risultati e bel gioco, cose che da quelle parti non vedono da un bel po'.

Per il resto servirà invece tempo, sperando che l'esigente piazza rossonera sia disposta a concederne. Di certo, e questo lo si può già dire oggi, se c'era davvero bisogno di una rivoluzione allora ci si è affidati all'uomo adatto a condurla. Il nuovo Milan riparte da Giampaolo, schiena dritta e tanta umiltà, un hombre vertical che in provincia si è fatto le ossa conquistandosi tutto ciò che ha ottenuto, centimetro dopo centimetro. E di uomini del genere ce n'è sempre più bisogno.