L'annuncio dell'addio, dovuto per motivi personali, è del presidente della federcalcio Rubiales: "Lo ringraziamo e siamo con lui, la porta per lui rimane aperta". Robert Moreno il successore.

19/06/2019

L'avventura di Luis Enrique sulla panchina della Nazionale spagnola finisce dopo nemmeno un anno: l'ex allenatore del Barcellona infatti non è più il commissario tecnico della Roja come annunciato dal presidente della federcalcio iberica Rubiales, notizia anticipata nei minuti precedenti da Marca e As.

L'allenatore non aveva guidato dalla panchina la sua squadra nelle partite contro Malta di fine marzo e poi in quelle contro Isole Far Oer e Svezia di inizio giugno per le qualificazioni a Euro2020 per gravi problemi personali.

Purtroppo l'ex tecnico dei blaugrana e della Roma sembra non aver risolto questa crisi, decidendo quindi di lasciare la guida della Nazionale della Spagna che aveva preso solamente lo scorso luglio dopo l'addio di Fernando Hierro a seguito del pessimo Mondiale disputata in Russia nell'estate del 2018.

Luis Enrique lascia la panchina della Spagna

Luis Enrique non è più il commissario tecnico della Spagna

Il presidente federale Rubiales è apparso in conferenza stampa assieme al direttore sportivo Molina per dare l'annuncio ufficiale dell'addio di Luis Enrique alla panchina della Roja e come prima cosa ha voluto dire grazie all'ormai ex commissario tecnico della Spagna per quanto fatto in questi 11 mesi.

Luis Enrique ci ha detto che non sarà più il commissario tecnico della Spagna. Devo ringraziare Luis Enrique, si è comportato splendidamente con la Federazione: per lui le porte saranno sempre aperte.

Il suo sostituto (come spiegato dallo stesso Rubiales) sarà Robert Moreno, il suo viceallenatore sin dai tempi in cui allenava la Roma. Non è stato spiegato quale sia il problema che ha spinto Luis Enrique a questa decisione ma le parole rivolte nei suoi confronti sono state di rispetto e vicinanza da parte di tutto il calcio spagnolo.