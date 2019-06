Il centrocampista spagnolo si dice infastidito dalle parole del patron biancoceleste e spinge per il trasferimento al Siviglia: "Lopetegui sa come ottenere il meglio da me".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 15:40 | aggiornato 19/06/2019 17:47

"Se c'è qualcosa che non manca nel mondo del calcio, sono i giocatori". Parlava così qualche giorno fa il presidente della Lazio Claudio Lotito in merito alla permanenza di Luis Alberto. Dichiarazioni, queste, che non sono affatto piaciute al fantasista spagnolo.

In un'intervista rilasciata ad ABCSevilla, l'ex giocatore del Liverpool si è detto pubblicamente infastidito dall'uscita del patron biancoceleste:

Sinceramente non riesco a capire perché Lotito abbia detto quella frase, mi ha dato molto fastidio. Abbiamo vinto due trofei, parlando così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori. In questo periodo non ho voluto né parlare né rilasciare interviste, oggi lo faccio perché devo dire quello che penso. Sembrava che due giorni fa fossi incedibile, adesso invece no. Vedremo cosa succederà in futuro

Luis Alberto ha proseguito:

La Lazio non mi ha chiamato, però se c'è qualcosa lo sa il mio agente. Sono tranquillo. L'unico che mi ha chiamato è Simone Inzaghi, mi ha detto che sono importante per il progetto. Vuole che resti, con il mister ho un rapporto che va al di là del calcio

E sull'ipotesi di tornare al Siviglia (ci ha giocato dal 2004 al 2012 tra giovanili e prima squadra) non fa giri di parole: