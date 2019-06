Quella appena terminata è la peggior stagione del portoghese dal 2009 in poi per quel che riguarda i gol fatti. Con il tecnico toscano però gli attaccanti si esaltano sempre.

di Franco Borghese - 19/06/2019 08:49 | aggiornato 19/06/2019 08:55

Un calo improvviso. E quando succede a una macchina è preoccupante. Perché potrebbe esserci un guasto, perché potrebbe aver bisogno di una revisione. Cristiano Ronaldo ha chiuso la stagione con 28 gol totali, 21 in campionato. In Serie A sono ben tre i giocatori che hanno segnato più di lui (Quagliarella, Zapata e Piatek), numeri ai quali lui non è abituato. L'attaccante della Juventus, dal 2009-10 in poi, non aveva mai chiuso una stagione con meno di 30 reti realizzate.

Vero che cambiare campionato non è semplice, vero che in tutta l'esperienza al Real Madrid solo nella sua prima stagione ha giocato meno di quanto fatto in quella appena terminata (43 presenze nel 2018-19 contro le 35 del 2009-10), ma è anche vero che da lui ci si aspettava qualcosa in più. Questo benché fra Juventus e nazionale lui sia l'unico in Europa ad aver vinto tre trofei nel 2019 (Supercoppa, scudetto e Nations League).

Per questo nella sua seconda stagione in bianconero serve una svolta. Serve un'accelerata. Il cambio in panchina fra Max Allegri e Maurizio Sarri potrebbe favorirlo in tal senso. Non è infatti un mistero che le squadre allenate dall'ex tecnico del Chelsea siano più offensive e che veriticalizzino di più. L'ideale per Cristiano Ronaldo.

Sarri ritroverà Higuain alla Juventus dopo averlo allenato al Napoli nella sua stagione da record

Juventus, Sarri vuole rivitalizzare Cristiano Ronaldo

Ovviamente il feeling fra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo va ancora costruito. I due non si conoscono, devono trovare un'intesa. Il portoghese quest'anno sembra già estromesso dalla corsa al Pallone d'Oro, fatto che lo stimolerà a fare molto meglio di quanto fatto nella sua prima stagione alla Juventus. Un vantaggio per lui, un vantaggio per Sarri, un vantaggio per il club.

Per sua fortuna Sarri è bravissimo a far rendere gli attaccanti al massimo. Ci è riuscito ovunque, con qualsiasi tipo di bomber. L'esempio più lampante riguarda Gonzalo Higuain, capace di segnare 36 reti in Serie A (record assoluto del nostro campionato) e 38 in totale nel 2015-16. Anche Mertens, che ha caretteristiche completamente diverse da quelle del Pipita, con Sarri ha reso al meglio, arrivando a quota 34 reti in una singola stagione. Anche al Chelsea Sarri è riuscito a far rendere al meglio sia Eden Hazard (21 gol complessivi) che Olivier Giroud, che ha vinto la classifica cannonieri dell'Europa League con 11 centri totali. Ora tocca a Cristiano Ronaldo rivitalizzarsi. Perché la macchina ha avuto un calo improvviso e ha bisogno di una piccola revisione.