L'ex Manchester United e co-proprietario del Salford, 44 anni, avrebbe puntato un totale di 26mila sterline, pratica che la federcalcio inglese vieta a calciatori, tecnici e dirigenti: "È stato un errore in buona fede, chiedo scusa."

di Simone Cola - 19/06/2019 20:09 | aggiornato 19/06/2019 20:14

L'ex stella dell'Inghilterra e del Manchester United Paul Scholes, uno dei centrocampisti inglesi più forti di sempre, ha ricevuto una multa di 8mila sterline da parte della Football Association in seguito a un'indagine aperta dalla stessa ad aprile. Accusato di cattiva condotta, Scholes ha scommesso un totale di 26mila sterline su ben 140 partite in un periodo di tempo compreso tra il 2015 e il 2019.

Una pratica che la federcalcio inglese vieta a tutti i propri tesserati e a chiunque sia coinvolto nella gestione di un club: è il caso di Scholes, che insieme agli ex compagni del Manchester United Phil e Gary Neville, David Beckham, Nicky Butt e Ryan Giggs è co-proprietario del Salford City, compagine la cui maggioranza delle quote appartiene al magnate singaporiano Peter Lim, proprietario anche del Valencia.

Scholes è stato multato dalla Football Association, che lo ha anche avvisato chiaramente: se la cosa dovesse ripetersi in futuro l'atteggiamento dell'organo che governa il calcio inglese potrebbe essere ben più duro e i provvedimenti presi in materia decisamente più severi.

Entrato nel Manchester United nel 1991, quando aveva 17 anni, Paul Scholes lo ha lasciato nel 2013, anno in cui ha appeso gli scarpini al chiodo.

La FA ha insomma accettato la linea difensiva di Scholes, che non ha negato le scommesse effettuate nel periodo preso in esame ma ha spiegato di averle effettuate nella convinzione che queste fossero permesse. Un errore in buona fede, insomma, di cui comunque si pente e chiede scusa.

Vorrei chiedere scusa, comprendo e accetto in pieno la multa stabilita dalla Football Association. È stato un errore genuino, fatto in buona fede e senza alcuna intenzione di aggirare o infrangere le regole. Ho creduto, sbagliando, che finché non esistevano connessioni tra la mia persona e nessuno dei match in cui ho scommesso non ci sarebbe stato alcun problema. Capisco comunque che non era così e che avrei dovuto muovermi per verificare le mie convinzioni già ai tempi.

Dalle scommesse Scholes ha guadagnato qualcosa come 6mila sterline, cifra di poco inferiore alla multa ricevuta: tra le gare prese in esame anche otto partite del Manchester United nel periodo in cui gli amici Giggs e Butt gestivano il club, una riguardante il Barcellona e il Valencia del socio in affari Peter Lim e altre otto gare di FA Cup, avvenute comunque dopo l'eliminazione del Salford City. Secondo quanto stabilito da una commissione indipendente, in nessun caso l'ex stella del calcio inglese avrebbe avuto il potere di influenzare i risultati.

Non è la prima volta che Paul Scholes fa parlare di se in questo 2019: tra febbraio e marzo ha guidato per 31 giorni l'Oldham Athletic in qualità di manager, lasciando dopo una sola vittoria, tre pareggi e tre sconfitte e dimettendosi a causa delle continue interferenze nelle scelte da parte del proprietario del club Abdallah Lemsagam. La delusione è stata comunque cancellata dalla promozione del Salford City, che per la prima volta ha raggiunto la League Two e il professionismo dopo aver sconfitto ai playoff di National il Fylde.

Considerato uno dei più forti calciatori inglesi di sempre dalla stampa ma anche da numerosi colleghi, nel corso di una carriera spesa interamente con il Manchester United Scholes ha conquistato con i Red Devils la bellezza di 28 trofei tra cui 11 Premier League, 2 Champions League, 3 FA Cup, Mondiale per club e Coppa Intercontinentale. Ha giocato inoltre 66 gare con l'Inghilterra, prendendo parte ai Mondiali del 1998 e del 2002.