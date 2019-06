IAAF World Challenge: Tortu sfida De Grasse, Rodgers e Simbine

Il Golden Spike di Ostrava in programma giovedì 20 giugno è la tappa più prestigiosa del circuito IAAF World Challenge e presenta ogni anno un cast di protagonisti quasi dello stesso livello della Diamond League.

di Diego Sampaolo - 19/06/2019 18:27 | aggiornato 20/06/2019 00:32

L’atmosfera sempre calorosa dello Stadio Metzky (impianto da 15000 spettatori situato a Ostrava Viktovice), la passione di un pubblico sempre molto competente e la perfetta organizzazione del team guidato dal primatista mondiale del lancio del giavellotto Jan Zelezny e dal manager e giornalista slovacco Alfons Juck hanno contribuito a rendere il Golden Spike di Ostrava uno dei meeting più amati del circuito. Per tanti anni Usain Bolt è stato il protagonista fisso del meeting di Ostrava.

Il leggendario sprinter giamaicano scelse proprio il Golden Spike per una delle gare di addio nel 2017. La lunga standing ovation del pubblico di Ostrava durante il giro d’onore è la testimonianza di quanto fosse speciale il legame tra Usain e il meeting ceco. Lo Stadio Metzky è stato teatro dell’ultima edizione della IAAF Continental Cup nello scorso Settembre. Il cast del meeting di Ostrava presenta cinque campioni olimpici e 15 medaglie d’oro iridate.

100 metri maschili: Tortu corre contro De Grasse, Simbine, Rodgers e Xie Zhenye

Una settimana dopo l’ottimo quarto posto ai Bislett Games di Oslo torna in pista Filippo Tortu, che disputerà il terzo 100 metri della stagione contro il canadese André De Grasse, lo statunitense Mike Rodgers, il finalista olimpico di Rio de Janeiro 2016 Akani Simbine del Sudafrica e il cinese Xie Zhenye. Proprio in questa settimana il primatista italiano festeggia l’anniversario del primo meno 10 secondi della sua carriera realizzato a Madrid con 9”99 il 22 Giugno 2018. In questa stagione Pippo è sceso sotto i 10 secondi alla Fastweb Cup di Rieti con 9”97 ma con vento a favore irregolare di + 2.4 m/s. Nelle prime due gare di Diamond League si è classificato quinto sui 200 metri in 20”36 e quarto sui 100 metri in 10”10 a Oslo. Lo sprinter brianzolo di origini sarde ha guidato la staffetta italiana 4x100 alla qualificazione per i Mondiali di Doha grazie all’ottimo 38”29 (secondo crono all-time) realizzato nelle batterie delle IAAF World Relays di Yokohama. Un bel crono a Ostrava potrebbe essere il miglior regalo per il ventunesimo compleanno dello scorso 15 Giugno.

Filippo Tortu:

Troverò in gara tanti atleti abituati a correre al di sotto dei 10 secondi. Ostrava è un’altra gara importante in vista dei Mondiali di Doha, che sono il grande appuntamento della stagione. L’obiettivo è andare più forte di quanto fatto a Oslo, dove è uscito un 10”10 che mi lascia ben sperare viste le condizioni meteo che c’erano in Norvegia. Sarà l’occasione per migliorare alcune cose che ho sbagliato. Ho corso un po' troppo chiuso sicuramente per il freddo. Stavolta voglio correre più rilassato. La prima parte della stagione è finalizzata per arrivare in forma a fine Settembre. Non è facile raggiungere due picchi di forma nella stessa stagione

Sulla pista dello Stadio Metzky Tortu ritroverà due avversari già affrontati a Oslo come il cinese Xie Zhenye e lo statunitense Mike Rodgers, che si sono classificati rispettivamente secondo in 10”01 e terzo in 10”04 ai Bislett Games nella scia di Chris Coleman. Rodgers, uno degli sprinter più prolifici per numero di gare disputate e di tempi al di sotto dei 10 secondi in carriera, ha vinto due medaglie d’argento nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Mosca 2013 e di Pechino 2015 e il bronzo sui 60 metri ai Mondiali Indoor di Doha 2010 e vanta un primato personale di 9”89 stabilito lo scorso anno ai Campionati statunitensi di Des Moines. In questa stagione ha vinto i 100 metri al meeting di Turku in 10”00 battendo Justin Gatlin e l’azzurro Marcell Jacobs.

De Grasse ha vinto il bronzo ai Mondiali di Pechino nel 2015 (anno in cui si rivelò sulla scena internazionale con la doppietta sui 100m-200m ai Campionati NCAA) e tre medaglie olimpiche a Rio de Janeiro 2016 (argento sui 200m alle spalle di Usain Bolt e due bronzi sui 100 metri e nella staffetta 4x100). Il velocista dell’Ontario ora allenato dal coach statunitense Rana Reider arriva a Ostrava da una bella vittoria sui 200 metri al meeting della Diamond League di Rabat in 20”19.

André De Grasse:

Sono contento di essere ad Ostrava. Ho sentito grandi cose riguardo di questo meeting e del grande pubblico. Doppiare 100 e 200 metri sarà molto impegnativo. Dopo Ostrava concluderò la prima parte della stagione e preparerò i Campionati canadesi. Negli ultimi due anni ho fatto molta fatica a riprendermi da tanti infortuni. Mi sono trasferito in Florida e ora mi sento finalmente in salute. Non vedo l’ora dei Mondiali di Doha e delle Olimpiadi di Tokyo ma onestamente non credo che sarà possibile raggiungere il livello di Usain Bolt

Il programma del meeting prevede due serie di 100 metri. Nella serie migliore saranno in gara otto atleti con personali compresi tra 9”85 e 9”99.

200 metri maschili: Coleman punta al record del meeting di Bolt

Bolt detiene il record del meeting dei 200 metri con 19”83 dal 2008 e l’obiettivo della star statunitense Chris Coleman è battere il primato della pista del giamaicano. Il ventitreenne di Atlanta ha un personale di 19”85 realizzato a Lexington nel 2017 nell’anno in cui vinse la medaglia d’argento ai Mondiali di Londra sui 100 metri battendo proprio Bolt.

Coleman ha iniziato la stagione correndo i 100 metri in 9”86 a Shanghai e in 9”85 (miglior tempo mondiale dell’anno) a Oslo.

Christian Coleman:

E’ un onore essere l’uomo più veloce del mondo ed è una grande motivazione. Non è importante essere il più veloce in questo momento ma quello che conta è arrivare al massimo della forma. Non è impossibile battere il record del meeting di Bolt. Il mio personale è solo due centesimi più lento ed è vecchio di due anni. L’anno scorso non ho potuto gareggiare in questo meeting per un infortunio. In questa stagione Ostrava si inserisce perfettamente nel mio programma di avvicinamento ai Mondiali di Doha. Ho sempre avuto molto rispetto per Usain Bolt. Ha spinto i confini dello sprint in un’altra dimensione. Spero che un giorno il mondo dell’atletica cercherà qualcuno in grado di prendere il mio posto, una volta che mi sarò ritirato. Al mio arrivo ad Ostrava mi sono allenato ma ho avuto la chance di riposarmi e di fare un giro in uno shopping mall. Spero che il tempo possa essere bello Giovedì sera

Il principale avversario di Coleman sarà André De Grasse, che doppierà correndo 100 e 200 metri nella stessa serata. Gli altri due protagonisti saranno il ceco Pavel Maslak, vincitore di tre titoli mondiali e di tre europei a livello indoor sui 400 metri, e il giovane talento slovacco Jan Volko, campione europeo under 23 sui 200 metri a Bydgoszcz 2017 in 20”33 e oro europeo indoor sui 60 metri in 6”60 a Glasgow 2019

300 metri femminili: Miller Uibo attacca il record del mondo di Ana Guevara

La fuoriclasse bahamense Shaunae Miller Uibo proverà ad attaccare il record del mondo sulla distanza non olimpica dei 300 metri stabilita dalla messicana Ana Guevara con 35”30 nel 2003 a Città del Messico. Miller Uibo sfiorò l’impresa correndo in 35”45 a livello indoor in occasione dei Millrose Games di New York del 2018. Miller Uibo ha realizzato i migliori due tempi mondiali dell’anno con 49”05 a Gainesville e 49”54 sui 400 metri a Kingston.

Miller Uibo si è laureata campionessa olimpica sui 400 metri a Rio de Janeiro 2016 e ha vinto il bronzo ai Mondiali di Londra 2017 sui 200 metri e l’oro ai Giochi del Commonwealth 2018 sui 200 metri. Nell’ambito della Diamond League ha vinto tre titoli (200 e 400 metri nel 2017 e 200 metri nel 2018). Lo scorso Settembre vinse i 200 metri alla Continental Cup di Ostrava in 22”16.

La principale protagonista in ambito europeo è la polacca Justyna Swiety Ersetic, campionessa europea outdoor a Berlino 2018 sui 400 metri e nella staffetta 4x400 e vincitrice con la 4x400 alle IAAF World Relays di Yokohama.

I 300 metri sono stati corsi due volte al meeting di Ostrava a livello maschile. Usain Bolt vinse nel 2010 in 30”97 nella sua unica gara sulla distanza. Nel 2017 Wayde Van Niekerk realizzò il record mondiale con 30”81.

Shaunae Miller Uibo:

Sono contenta di correre per la seconda volta in carriera a Ostrava dopo la Continental Cup dello scorso anno. La distanza dei 300 metri è una distanza ideale per me perché è una via di mezzo tra i 200 e i 400 metri. E’ un mix di velocità pura dei 200m e di resistenza dei 400m. Voglio battere il mio record ma non partirò molto forte come successe a Usain Bolt

400 metri maschili: sfida tra Gardiner e l’astro nascente Bednarek

I 400 metri maschili saranno uno dei momenti clou della cinquantottesima edizione del Golden Spike per la sfida stellare tra l’argento iridato dei 400 metri Steven Gardiner e l’astro nascente statunitense Kenny Bednarek.

Gardiner ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Londra in 44”43 alle spalle di Wayde Van Niekerk dopo essere sceso sotto i 44 secondi per la prima volta in carriera con 43”89 in semifinale. L’anno scorso il bahamense residente in Florida ha vinto due tappe di Doha in 43”87 e di Shanghai in 43”99. In questa stagione ha corso i 200 metri in 20”04 a Coral Gables ma vanta un personale di 19”75 realizzato in Florida l’anno scorso.

Kenny Bednarek è salito sulla ribalta lo scorso Maggio per aver corso i 200 metri in 19”82 con vento leggermente contrario e i 400 metri in 44”73 nella stessa giornata ai NJCAA Championships di Hobbs. Bednarek ha fatto il debutto nel circuito della Diamond League a Rabat correndo i 200 metri in 20”51. Da seguire anche il giovane sloveno Luka Janezic, campione europeo under 23 a Bydgoszcz 2017, il rappresentante del Barhein Abubakehr Abbas, secondo ai Campionati asiatici di Doha 2019 in 45”14 e vincitore al meeting polacco di Chorzow in 45”02, e lo statunitense Kyle Clemons, campione del mondo indoor con la staffetta 4x400 in 45”14.

Salto in alto femminile: Trost ritrova Lasitskene

La due volte campionessa mondiale outdoor Maria Lasitskene gareggia per la quarta volta nella stagione outdoor 2019 dopo l’1.92m al freddo di Stoccolma, il 2.01m di Oslo e il 2.02m di Chorzow (migliore prestazione mondiale dell’anno). La fuoriclasse russa ha vinto il secondo titolo europeo indoor a Glasgow e ha superato quota 2.04m durante la stagione indoor. Il record del meeting è il 2.05m realizzato dalla croata Blanka Vlasic nel 2008.

Lasitskene ritrova l’amica-rivale Alessia Trost, che festeggerà tra poche settimane i dieci anni dal titolo mondiale under 18 vinto a Bressanone 2009 davanti a Maria Kuchina (ora signora Lasitskene dopo il matrimonio con il giornalista sportivo Vadim Lasitskas)

Trost gareggia per la seconda volta nella stagione all’aperto dopo il salto di 1.91m al meeting di Hengelo. La ventiseienne di Pordenone torna in Repubblica Ceca, il suo paese portafortuna dove realizzò il primo salto oltre i 2 metri della sua carriera al meeting indoor di Trinec. Durante la stagione indoor la medaglia di bronzo dei Mondiali Indoor 2018 ha già raggiunto lo standard di qualificazione per i Mondiali di Doha saltando 1.94m a Hustopece in Repubblica Ceca.

Tra le atlete da seguire ci sono anche la diciassettenne ucraina Yaroslava Mahuchik, l’atleta più giovane a vincere una gara di Diamond League con il successo al meeting di Doha con 1.96m e campionessa olimpica giovanile a Buenos Aires 2018 e medaglia d’oro agli Europei Under 18 di Gyor 2018 e ai Mondiali Under 18 di Nairobi 2017, la svedese Erika Kinsey, vincitrice a Hengelo con 1.94m e seconda a Oslo con 1.96m e la medaglia di bronzo mondiale 2017 Kamila Lichwinko, tornata a saltare al meeting di casa a Chorzow, dove ha saltato 1.87m dopo un anno di pausa per maternità.

Alessia Trost:

Sono serena. Vado in gara cercando di continuare a saltare bene. Guardando i salti di quest’anno, rispetto a quelli dell’anno scorso, si inizia ad intravedere una differenza nell’ultima parte della rincorsa e nello stacco

Maria Lasitskene:

Voglio saltare il più in alto possibile. Mi piace saltare in questo stadio. L’anno scorso ho ricevuto un grande sostegno da parte del pubblico durante la Continental Cup. Sarei contenta se ci fossero più atlete in grado di raggiungere i 2 metri. Devo spingermi oltre i miei limiti e non è sempre facile. Tre centimetri per battere il record del mondo sono molti. Serve molto lavoro perché è un altro livello. L’ho provato quando ho tentato i 2.07m settimana scorsa

Salto in lungo maschile: Echevarria cerca il bis dell’anno scorso

Il ventenne cubano Juan Miguel Echevarria torna a saltare sulla pedana di Ostrava dove si impose l’anno scorso stabilendo il record del meeting con 8.66m pochi giorni dopo il salto da 8.83m di Stoccolma con vento a favore irregolare per l’omologazione statistica. Lo scorso Marzo l’allievo del coach Daniel Osorio ha fatto ancora meglio arrivando alla misura di 8.95m ma anche in questo caso il troppo vento a favore non ha permesso l’omologazione. Nella storia di tutte le prestazioni in ogni condizioni di vento regolari e non soltanto il primatista mondiale Mike Powell e il connazionale Ivan Pedroso hanno fatto meglio di Echevarria.

Echevarria emerse a 16 anni quando sfiorò il podio ai Mondiali under 18 di Cali 2015 con 7.69m poche settimane dopo aver raggiunto la misura di 8.05m a L’Avana. L’anno successivo si classificò quinto ai Mondiali Under 20 di Bydgoszcz 2016 con 7.78m. Nel 2017 gareggiò anche al meeting di Padova dove realizzò la misura di 8.34 con vento a favore. Echevarria ha vinto il titolo mondiale indoor a Birmingham nel Marzo 2018 con 8.46m battendo in carriera Luvo Manyonga. Il caraibico, considerato come l’erede del quattro volte campione del mondo Ivan Pedroso, arriva dalla vittoria al meeting di Rabat con 8.34m.

Il sudafricano Luvo Manyonga ha dovuto rinunciare a Ostrava per l’infortunio subito a Rabat ma sarà presente allo Stadio Metzky in qualità di ospite.

Juan Miguel Echevarria:

Mi mancano 29 centimetri per battere il record del mondo. Sono davvero tanti. La stagione è molto lunga e non voglio essere al massimo della forma troppo presto, ma questo significa che non posso saltare lontano a Ostrava. Spero di fare meglio rispetto a Rabat e superare il record del meeting dell’anno scorso.

Il cast presenta altri due big come il greco Miltiadis Tentoglou, campione europeo outdoor a Berlino 2018 e oro europeo indoor a Glasgow 2019 con la migliore prestazione mondiale al coperto di 8.38m, e il cinese Wang Jianan, atleta dal personale di 8.47m realizzato nel 2018.

In gara sarà presente anche il ventitreenne siciliano Filippo Randazzo, medaglia d’argento agli Europei Under 23 di Bydgoszcz 2017 e finalista agli Europei Indoor di Belgrado nello stesso anno. L’atleta allenato da quest’anno da Andrea Matarazzo proverà a riavvicinare il muro degli 8 metri dopo il buon 7.98m realizzato all’esordio al meeting di Savona.

Salto con l’asta maschile: Kendricks a caccia del record del meeting

Il campione mondiale Sam Kendrics proverà a sfruttare l’ottimo momento di forma per battere il record del meeting stabilito dall’amico Renaud Lavillenie con 5.92m nel 2013 dopo aver tolto il primato del meeting di Hengelo a Sergey Bubka. Kendricks viene da cinque vittorie consecutive a Doha (5.80m), Stoccolma (5.72m), Hengelo (5.91m), Oslo (5.91m e Chorzow (5.85m). Lo scorso anno Kendricks gareggiò due volte al Metzky Stadium classificandosi secondo al Golden Spike con 5.60m in una giornata piovosa e fredda e primo alla Continental Cup con 5.85m.

I principali rivali dello statunitense saranno i polacchi Piotr Lisek e Pawel Wojchiechowski, che hanno vinto gli ultimi due titoli europei indoor rispettivamente a Belgrado 2017 e a Glasgow 2019. Entrambi i polacchi hanno un personale stagionale di 5.81m.

Alla vigilia del meeting Kendricks è salito sulla torre del municipio insieme al pesista neozelandese Tom Walsh su invito del Ministro dello Sport e della Cultura Andrea Hoffmanova.

Sam Kendricks:

Mi piace Ostrava. L’anno scorso ho gareggiato qui due volte al meeting e alla IAAF Continental Cup. Non vedo l’ora di gareggiare. Mi piacerebbe battere il personale stagionale e avvicinare i 6 metri. La vita non cambia con il titolo mondiale ma va avanti. Voglio realizzare la mia migliore prestazione a Ostrava e divertire il pubblico. L’albergo è vicino e lo stadio è fantastico

Getto del peso maschile: Walsh insegue un nuovo lancio oltre i 22 metri

Il campione mondiale outdoor ed indoor neozelandese Tom Walsh ha migliorato il personale stagionale con 22.18m a Chorzow in Polonia e punta a fare ancora meglio contro il beniamino di casa Tomas Stanek, bronzo ai Mondiali Indoor, i polacchi Konrad Bukowieccki, vincitore al Golden Gala di Roma con 21.97m e campione europeo indoor 2017, Michal Haratyk, oro agli Europei outdoor di Berlino 2018 e agli Europei Indoor di Glasgow 2019, il nigeriano Enekwechi Chukwuebuka (vincitore nel World Challenge di Braganca Paulista) e il sudafricano di origini mantovane Orazio Cremona (vincitore ai Campionati sudafricani con il personale di 21.51m e vincitore al meeting di Savona con 20.35m).

Tom Walsh:

E’ prevista una giornata calda per il giorno del meeting e sono molto contento. Sono le condizioni che amo di più. Durante l’anno ho due estati, una in Nuova Zelanda e una in Europa. Molti grandi lanciatori gareggeranno qui. Mi piace gareggiare con Tomas Stanek. Difendere il titolo mondiale a Doha sarà difficile

Lancio del martello femminile: Wlodarczyk insegue il settimo successo della sua carriera a Ostrava

Come da tradizione il Golden Spike di Ostrava si aprirà con la gara del lancio del martello femminile del World Challenge iAAF dedicata alla memoria della campionessa olimpica di Sydney 2000 Kamila Skolimowska, morta troppo presto nel 2009 in circostanze tragiche. Per la prima volta il lancio del martello si svolgerà nello stadio Metzky nel giorno in cui sono in programma le altre gare. La campionessa olimpica Anita Wlodarczyk insegue il settimo successo della sua carriera alla sua undicesima partecipazione al meeting di Ostrava. La primatista mondiale con la misura di 82.98m affronta la statunitense Gwen Berry (personale stagionale di 76.23m e vincitrice al meeting di Chorzow con 75.29m) e la cinese Wang Zheng, campionessa asiatica a Doha con 75.66m.

Anita Wlodarczyk:

Per la prima volta il martello si svolgerà nello stadio Metzky. Aspettavo questo momento da 11 anni e sono contenta, anche se mi piaceva gareggiare nel campo di riscaldamento. L’anno scorso ho perso contro l’americana Gwen Berry alla Continental Cup e non ho il miglior ricordo. L’obiettivo è battere la migliore prestazione mondiale dell’anno

Lancio del giavellotto femminile: derby ceco tra Spotakova e Ogrodnikova

Gara di grande interesse per il pubblico di casa per la presenza delle due beniamine locali Barbora Spotakova e Nikola Ogrodnikova, che sfidano la giovane campionessa olimpica croata Sara Kolak. Spotakova ha vinto il titolo olimpico a Londra 2012 e il terzo oro mondiale a Londra 2017. L’atleta di Jablonec nad Nisou è tornata in questa stagione dopo lo stop di un anno per la seconda maternità e ha già gareggiato due volte nel 2019 realizzando 63.35m in Repubblica Ceca e 61.51m a Roma. Ogrodnikova, considerata come l’erede di Spotakova, ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di Berlino 2018 e ha un personale di 67.40m realizzato in questa stagione. Sia Spotakova sia Ogrodnikova si sono dedicate al giavellotto dopo aver praticato le prove multiple ad inizio carriera. Torna a gareggiare dopo un anno di infortuni Sara Kolak, che vinse una delle medaglie d’oro più sorprendenti dell’ultima Olimpiade di Rio de Janeiro 2016 prima di classificarsi quarta ai Mondiali di Londra 2017. La croata realizzò il record personale di 68.43m a Losanna quando vinse un bel duello con Spotakova.

Lancio del giavellotto masschile: Kirt sfida i cechi

L’estone Magnus Kirt (bronzo agli Europei di Berlino) è uno dei giavellottisti più costanti di questa stagione con tre vittorie a Vantaa (89.33m), Tartu (87.65m) e nel World Challenge di Turku (88.32m) e il secondo posto di Oslo in Diamond League (84.74m). Gli altri protagonisti sono gli atleti di casa Jakub Vadlejch e Petr Frydrich, secondo e terzo ai Mondiali di Londra 2017, e Viteszlav Vezely, campione del mondo a Mosca 2013, e l’indiano Shivpal Singh (86.23m di personale in questa stagione).

1500 metri femminili: Tsegay e Arafi inseguono il record del meeting

L’etiope Gudaf Tsegay e la marocchina Rababe Arafi si ritrovano una di fronte all’altra pochi giorni dopo la grande gara di Domenica scorsa a Rabat. Nel meeting marocchino Tsegay ha migliorato il record personale con 3’57”40 precedendo Arafi, che ha battuto il suo record marocchino con 3’58”84. Tsegay detiene il record del meeting con il tempo 4’00”96 realizzato nel 2017.

800 metri maschili: Tefera e Kszczot favoriti

L’etiope Samuel Tefera e il polacco Adam Kszczot si affrontano in una sfida tra due campioni del mondo indoor di Birmingham 2018. Tefera ha vinto il titolo iridato sui 1500 metri a soli 18 anni. Nell’ultima stagione indoor Tefera ha migliorato il record mondiale indoor con 3’31”04 sempre sulla pista di Birmingham togliendolo a Hicham El Guerrouj.

Kszczot è uno degli ottocentisti di maggior successo degli ultimi anni con un palmares straordinario che comprende il titolo mondiale indoor di Birmingham 2018, tre ori agli Europei outdoor a Zurigo 2014, Amsterdam 2016 e Berlino 2018, e tre vittorie agli Europei Indoor a Parigi 2011, Goteborg 2013 e a Belgrado 2017. Nella stagione outdoor 2019 l’esperto atleta polacco ha realizzato il miglior tempo stagionale con 1’44”74 a Roma.

Miglio maschile: Lewandowski prova a bissare il successo di Oslo

L’altro grande campione dell’atletica polacca Marcin Lewandowski cerca il bis sul miglio dopo la vittoria di una settimana fa al Dream Mile di Oslo con il record nazionale di 3’52”34. Lewandowski ha vinto due medaglie d’argento agli Europei di Berlino all’aperto e ai Mondiali Indoor di Birmingham nel 2018 e l’oro agli Europei Indoor 2019 di Glasgow battendo Jakob Ingebrigtsen. In una gara incentrata sugli atleti europei i principali rivali del polacco saranno Jakub Holusa, campione europeo indoor sui 1500m a Praga 2015 e Filip Sasinek, vincitore a Ostrava sui 1500 metri nel 2016.