Rui Marques, il miglior fantallenatore del mondo, in carriera ha vinto oltre 100mila sterline di premi: da oggi lavorerà per un club vero.

0 condivisioni

di Francesco Maria Bizzarri - 19/06/2019 17:21 | aggiornato 19/06/2019 17:26

Qui non si tratta di fare i fighi con gli amici, qui si tratta di fare la storia. Rui Marques è il re del fantacalcio. Per tanti è considerato il migliore al mondo, tanto che dopo aver vinto il torneo del Daily Mirror e quello della Bild, ora ha trovato un vero posto nel mondo del calcio. Sarà scout del Legia Varsavia.

Il club polacco, interessato alle sue doti e al suo talento nello scoprire e scegliere i giocatori giusti da schierare, lo ha ingaggiato affidandogli le prime partite da visionare, approfittando così delle sfide delle Nazionali e dell'Europeo Under 21.

Marques, portoghese, al fantacalcio ha vinto più di 100mila sterline. E il ruolo di scout lo ha fatto già in passato per l’Estoril Praia, squadra di Segunda Division portoghese. Ed è riuscito, grazie al suo fiuto, a prendere e poi cedere un giocatore. La società di Estoril, infatti, ci ha guadagnato circa 1 milione di euro.

Il Legia Varsavia ingaggia un fantallenatore

Leggenda del fantacalcio prima, scout vero oggi: la storia di Rui Marques

Il fantacalcio è sempre un gioco, ma attenzione a chi è veramente un fenomeno. Rui Marques, ex studente di economia, è a detta di molti il miglior fantallenatore del mondo. Recentemente il suo curriculum è stato aggiornato con la vittoria del torneo del Daily Mirror e della Bild.

Con questi trionfi è stato notato dal Legia Varsavia, che ha deciso di assumerlo. La squadra polacca, che giocherà anche la prossima Europa League, lo ha nominato scout internazionale grazie alla sua abilità nel visionare e selezionare giocatori dal rendimento costante.

Sono andato in Scozia per la partita contro Cipro. Dovevo valutare alcuni calciatori. In Portogallo, l’Estoril Praia ha acquisito due giocatori che erano inseriti nel mio report finale. Uno dei due, sei mesi dopo, è stato venduto con un profitto di circa 1 milione di euro.

Meet the best fantasy football player on the planet who is now a top European scout https://t.co/92kY74nqPd — Rui Marques (@RuiMarquesScout) June 18, 2019

Marques ha trasformato un gioco tra amici in un vero e proprio lavoro. Non ha intenzione di fermarsi: ha altre partite da andare a vedere e altri nomi da segnare sul suo taccuino. Il Legia Varsavia aspetta i report del portoghese: si sogna in grande anche così.