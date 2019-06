Azzurri in campo per la seconda giornata degli Europei di categoria. Il ct Di Biagio pensa a tre cambi: Orsolini, Cutrone e Bastoni al posto di Zaniolo, Kean e Bonifazi.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 19/06/2019 12:33 | aggiornato 19/06/2019 12:38

L'Italia Under 21 torna in campo per la seconda giornata degli Europei di categoria. Dopo aver superato la Spagna per 3-1 al Dall'Ara (doppietta di Federico Chiesa e gol di Lorenzo Pellegrini su rigore), gli Azzurrini rimettono piede sul prato dell'impianto bolognese (previsti circa 30mila spettatori) per affrontare la Polonia reduce dall'inaspettato successo per 3-2 sul Belgio.

Diversi i cambi che dovrebbe fare il ct Luigi Di Biagio, quasi tutti forzati visti acciacchi e infortuni rimediati nel match d'esordio. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Meret tra i pali alle spalle di Calabresi, Mancini, Bastoni (al posto di Bonifazi) e Dimarco. A centrocampo spazio a Barella, Mandragora e Lorenzo Pellegrini, nel tridente Orsolini (al posto di Zaniolo), Cutrone (al posto di Kean) e Chiesa.

La Polonia di Michniewicz risponde con lo stesso modulo. In porta c'è Grabara, nel quartetto difensivo Fila, Wieteska, Bielik e Pestka; in mediana troviamo Jagiello, Dziczek e Zurkowski, in attacco Michalak, Kownacki e Szymanski.

Europei Under 21, Italia-Polonia: le probabili formazioni

Italia (4-3-3) - Meret; Calabresi; G. Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Lo. Pellegrini; Orsolini, Cutrone, Chiesa. A disp.: Audero, Montipò, Adjapong, Bonifazi, Romagna, Pezzella, Locatelli, Tonali, Murgia, F. Bonazzoli Kean. All.: Luigi Di Biagio

Polonia (4-3-3) - Grabara; Fila, Wieteska, Bielik, Pestka; Jagiello, Dziczek, Zurkowski; Michalak, Kownacki, Szymanski. A disp.: Lis, Loska, Gumny, Bochniewicz, Jonczy, Piotrowski, Placheta, Jozwiak, Wdowiak, Buksa, Swiderski, Tomczyk. All.: Czeslaw Michniewicz

Dove vedere Italia-Polonia in TV e streaming

Al Reanto Dall'Ara di Bologna il fischio d'inizio è fissato per le ore 21.00. La partita sarà visibile in chiaro in TV su Rai Uno e in streaming - sempre gratuitamente - su Rai Play.