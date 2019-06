Sono quattro i cambi tra le fila degli Azzurri rispetto all'esordio vincente contro la Spagna: al posto di Calabresi, Bonifazi, Kean e Zaniolo ci sono rispettivamente Adjapong, Bastoni, Cutrone e Orsolini. Nel 4-3-3 schierato da Di Biagio troviamo quindi Meret in porta, Adjapong, Mancini, Bastoni e Dimarco in difesa; a centrocampo spazio a Barella, Mandragora e Lorenzo Pellegrini, nel tridente Orsolini, Cutrone e Chiesa.

A un'ora dal fischio d'inizio (si parte alle ore 21 allo Stadio Renato Dall'Ara di Bologna), sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia-Polonia, match valido per la seconda giornata degli Europei Under 21 (entrambe le formazioni sono a quota 3 punti nel Gruppo A).

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK