L'Italia domina, crea, ma non segna. Cosa che invece fa la Polonia al primo tiro in porta. A Bologna decide un gol di Bielik: ora serve battere il Belgio per passare il turno.

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 19/06/2019 22:55 | aggiornato 19/06/2019 23:00

La Polonia batte l'Italia e fa tornare sulla terra gli azzurri che ora dovranno battere il Belgio per proseguire il cammino in questi Europei Under 21. La squadra allenata da Di Biagio gioca un primo tempo dominante, crea e spreca tantissime occasioni, basti pensare che al 45' i tiri saranno tredici a quattro per Chiesa e compagni. Proprio l'esterno della Fiorentina è il più attivo, sulla fascia sinistra fa quello che vuole, ma Grabara gli dice no e il suo assist d'oro per Mandragora viene cestinato dal capitano.

Quando però il gol dell'Italia sembra maturo ecco la più classica delle beffe. Kownacki calcia una punizione innocua, la barriera devia e Bielik di prima sorprendere un Meret rivedibile. Orsolini segna, ma è in fuorigioco. Nella ripresa i ritmi calano, l'Italia è stanca e gli ingressi di Kean e Tonali non danno la scossa giusta.

Il più pericoloso è Lorenzo Pellegrini ma il suo bolide si stampa sul palo. È la parola fine sulle speranze azzurre di acciuffare quantomeno il pareggio. Ora in testa al girone A si issa la Polonia con sei punti. L'Italia è ferma a tre, dove l'ha raggiunta la Spagna che nel pomeriggio ha battuto il Belgio all'ultimo respiro. Per accedere alla fase a eliminazione diretta ora gli azzurri devono battere proprio i Diavoli Rossi. Basterebbe un pareggio, ma la Polonia dovrebbe battere la Spagna. Certo, con la fortuna mostrata a Bologna...

Europei Under 21, la Polonia batte l'Italia

Europei Under 21, Italia-Polonia: la cronaca della partita

Di Biagio non rischia Zaniolo e lo manda in panchina, al suo posto c'è l'idolo di casa Orsolini. Il centrocampo è quello che ha sfidato la Spagna, mentre al centro della difesa spazio a Bastoni al posto di Bonifazi. In avanti Cutrone e non Kean. La Polonia risponde affidandosi a Kownacki in avanti, a sorpresa va in panchina Michalak, con Jagiello a destra. Insomma il ct Michniewicz sceglie un assetto decisamente più prudente rispetto a quello con cui ha sfidato e battuto il Belgio.

L'Italia parte bene, facendo la partita, prendendo in mano il gioco con personalità. La Polonia si ritrae, quasi invita gli azzurri ad attaccare e l'invito è accolto senza pensarci. Al quarto minuto ci prova subito Chiesa, ma il suo destro a giro finisce al lato non di molto. Come dimostrato soprattutto nella ripresa contro il Belgio i polacchi si dimostrano squadra solida, spigolosa e all'11' è Bielik a provarci venendo però contratto in angolo da Bastoni. Quello azzurro però è praticamente un monologo e prima Pellegrini e poi ancora Chiesa vanno a un passo dal gol del vantaggio.

Alla mezzora ancora Chiesa protagonista con un'azione importante sulla sinistra, cross basso al centro per Mandragora che spreca un rigore in movimento spedendo al lato la più ghiotta delle occasioni. Barella ci prova dai venti metri, ma la sua mira è sbilenca. Proprio il centrocampista sardo commette un fallo ingenuo e consente alla Polonia di calciare una punizione dai 25 metri, Kownacki coglie la barriera, ma la palla finisce sui piedi Bielik che di prima intenzione beffa un poco reattivo Meret. L'Italia è in svantaggio e come accaduto contro il Belgio tre giorni fa la selezione polacca trova il gol alla prima occasione. Gli azzurri rispondono subito con Orsolini che salta due avversari e trova il jolly battendo Grabara. La gioia dell'Dall'Ara però viene strozzata dall'assistente che ravvisa il fuorigioco dell'ala del Bologna.

BIELIK ❗❗❗ Jak po mistrzostwach nie dostanie powołania do kadry "A" to będzie jakiś mało śmieszny żart. #ITAPOL #U21EURO pic.twitter.com/0V8iJ3T67v — Sebastian Bednarek (@Seba_Bednarek) June 19, 2019

La ripresa

Di Biagio getta nella mischia Kean, esce Orsolini che accusa un problema alla spalla. L'Italia si getta subito in avanti, Pellegrini ci prova sulla sponda di Cutrone ma la palla si alza sopra la traversa. Un minuto dopo è il turno di Chiesa, ma Grabara è attento. Esce anche un poco positivo Mandragora ed entra Tonali. La Polonia prova a tenere palla, a far passare minuti, ci prova proprio il nuovo entrato ma la sua conclusione dalla distanza non crea problemi al portiere avversario.

La Polonia risponde inserendo Michalak per Jagiello e la squadra di Michniewicz si fa vedere con Kownacki che però stavolta trova Meret attento. Con lo scorrere del tempo però la frenesia aumenta, gli spazi si chiudono ancor di più e quindi è difficile arrivare a dare fastidio a Grabara. Il match è spezzettato, l'Italia non è brillante come nel primo tempo, le gambe sono pesanti e i polacchi sono bravi a non far giocare gli azzurri, a indispettirli.

Servirebbe una giocata per dare una scossa al match, ci prova Lorenzo Pellegrini ma la sua staffilata si stampa sul palo. Nella Polonia entra Buksa per Kownacki. Cutrone chiede un rigore per contatto con Bielik, ma arbitro e Var lasciano correre. Di Biagio si gioca anche la carta Zaniolo che entra per Adjapong. Il romanista si prende subito un giallo e in quanto diffidato salterà la sfida con il Belgio. La Polonia difende nel finale e porta a casa un successo che sa di qualificazione. All'Italia ora serve solo la vittoria contro il Belgio.